Gemma 4: cómo instalarla en iOS y Android para usar IA sin conexión

El proceso es sencillo y está pensado para usuarios sin conocimientos técnicos.

La inteligencia artificial ya no depende exclusivamente de internet. Con la llegada de Gemma 4, ahora es posible usar modelos avanzados directamente desde el celular, incluso sin conexión. Google lanzó una herramienta que simplifica este proceso tanto en Android como en iOS, permitiendo que cualquier usuario pueda instalar y ejecutar IA de forma local, sin necesidad de recurrir a la nube.

El punto clave está en Google AI Edge Gallery, una app experimental que transforma el smartphone en un “laboratorio portátil” de inteligencia artificial. Desde ahí se pueden descargar distintos modelos, incluido Gemma 4, y utilizarlos de manera offline, lo que mejora la privacidad y reduce la dependencia de servidores externos.

Cómo instalar Gemma 4 en el celular

El proceso es bastante sencillo y está pensado para usuarios sin conocimientos técnicos. Primero, hay que descargar Google AI Edge Gallery desde la tienda oficial: Google Play en Android o App Store en iOS.

Una vez instalada la aplicación, se debe ingresar al menú principal y dirigirse a la sección “Models”. Allí aparece una lista de modelos disponibles, entre ellos Gemma 4. El siguiente paso es elegir la versión a descargar, ya que existen variantes más livianas para celulares con menor potencia y otras más completas que ofrecen mejores resultados, pero requieren más recursos.

En cuanto a compatibilidad, la app funciona en dispositivos relativamente actuales: Android 12 o superior y iOS 17 en adelante.

El punto clave está en Google AI Edge Gallery.

Qué tener en cuenta antes de usar esta IA

Uno de los puntos más importantes es el rendimiento del equipo. Las versiones más avanzadas de Gemma 4 demandan mayor memoria y capacidad de procesamiento, por lo que en celulares más básicos conviene optar por modelos livianos.

Además, la descarga puede ocupar varios gigabytes, dependiendo de la variante elegida. Esto implica que el usuario debe contar con espacio suficiente en el dispositivo.

El gran diferencial de esta tecnología es que permite ejecutar IA directamente en el teléfono. Esto no solo habilita su uso sin conexión, sino que también brinda mayor control sobre los datos, ya que no salen del dispositivo.

En definitiva, Gemma 4 marca un paso importante en la democratización de la inteligencia artificial, acercando herramientas avanzadas a cualquier usuario con un smartphone compatible.