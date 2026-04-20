Con estos 18 consejos vas a mejorar las respuestas de Claude

La calidad del resultado depende directamente de la calidad del prompt.

Sacar mejores respuestas de Claude —y de cualquier inteligencia artificial— no es cuestión de suerte, sino de saber cómo hacer las preguntas. La calidad del resultado depende directamente de la calidad del prompt. Con algunos ajustes simples, se puede pasar de respuestas genéricas a contenido realmente útil.

En ese sentido, la tendencia actual no apunta a usar la IA como un buscador tradicional, sino como una herramienta conversacional. Esto implica dar contexto, ser claro y guiar al modelo en lo que se espera obtener. Cuanto más precisa sea la instrucción, más afinada será la respuesta.

Los 18 consejos para mejorar respuestas en Claude

No escribir como en Google : usar lenguaje natural en lugar de palabras sueltas.

: usar lenguaje natural en lugar de palabras sueltas. Ser específico : detallar exactamente qué querés obtener.

: detallar exactamente qué querés obtener. Dar contexto : explicar el objetivo o situación detrás de la consulta.

: explicar el objetivo o situación detrás de la consulta. Indicar el formato : pedir listas, tablas o texto estructurado según necesidad.

: pedir listas, tablas o texto estructurado según necesidad. Definir el tono : aclarar si querés algo formal, informal o técnico.

: aclarar si querés algo formal, informal o técnico. Ajustar el nivel : pedir explicaciones simples o avanzadas según el caso.

: pedir explicaciones simples o avanzadas según el caso. Incluir ejemplos : sumar referencias para guiar mejor la respuesta.

: sumar referencias para guiar mejor la respuesta. Dividir pedidos complejos : hacer preguntas en partes para mayor claridad.

: hacer preguntas en partes para mayor claridad. Refinar con repreguntas: mejorar la respuesta iterando sobre lo obtenido.

Pedir múltiples opciones : solicitar varias alternativas o enfoques.

: solicitar varias alternativas o enfoques. Solicitar pasos claros : ideal para guías o tutoriales.

: ideal para guías o tutoriales. Controlar la extensión : indicar si querés algo breve o detallado.

: indicar si querés algo breve o detallado. Asignar un rol a la IA : por ejemplo, pedirle que actúe como experto en un tema.

: por ejemplo, pedirle que actúe como experto en un tema. Especificar fuentes : indicar de dónde debería salir la información.

: indicar de dónde debería salir la información. Pedir citas o datos verificables : para mejorar la confiabilidad.

: para mejorar la confiabilidad. Evitar ambigüedades : redactar de forma clara y sin dobles sentidos.

: redactar de forma clara y sin dobles sentidos. Reformular si falla : cambiar el prompt si la respuesta no es la esperada.

: cambiar el prompt si la respuesta no es la esperada. Verificar la información: chequear siempre los datos obtenidos.

La tendencia actual no apunta a usar la IA como un buscador tradicional.

Aplicar estos consejos no solo mejora la precisión de las respuestas, sino que también ahorra tiempo. En lugar de repetir consultas o corregir resultados, el usuario puede obtener desde el inicio información más alineada con lo que necesita.

En definitiva, dominar el arte del prompt ya es una habilidad clave en 2026. Entender cómo comunicarse con la IA marca la diferencia entre usarla de forma básica o aprovechar todo su potencial en el trabajo, el estudio o el día a día.