Cómo es el asistente virtual de IA que presentó la UTN para estudiantes y docentes

La herramienta está pensada tanto para estudiantes como para docentes.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) presentó AVE, un asistente virtual educativo basado en inteligencia artificial que busca transformar la experiencia de aprendizaje en el ámbito universitario. La herramienta está pensada tanto para estudiantes como para docentes, con el objetivo de facilitar el acceso a contenidos, responder consultas y acompañar el proceso educativo las 24 horas del día.

A diferencia de otras soluciones de IA de uso general, AVE se destaca por estar entrenado con contenidos específicos de cada cátedra. Esto le permite ofrecer respuestas alineadas con los programas académicos y los criterios definidos por cada docente, garantizando coherencia con el enfoque educativo de la universidad y una mayor precisión en la información.

Un asistente con foco académico y ético

El desarrollo de AVE forma parte de una estrategia más amplia de la UTN para incorporar inteligencia artificial en la educación superior en Argentina. El proyecto pone el foco en tres pilares clave: calidad académica, ética y soberanía tecnológica. En ese sentido, la universidad busca evitar la dependencia de plataformas externas y proteger los datos de su comunidad.

Además, la iniciativa incluye la creación de un comité de gobernanza y la implementación de lineamientos claros para el uso responsable de la IA. Esto contempla supervisión humana, resguardo de la integridad académica y protección de la información, aspectos cada vez más relevantes en el contexto educativo actual.

Cómo funciona AVE y qué impacto puede tener

El asistente permite responder consultas frecuentes, explicar conceptos complejos y generar guías de estudio personalizadas. También acompaña a los estudiantes fuera del horario de clase, promoviendo una experiencia de aprendizaje más autónoma, flexible y accesible.

Según explicaron desde la UTN, el proyecto surge a partir de experiencias previas en distintas cátedras y ahora busca escalar a nivel nacional. En paralelo, se prevén instancias de capacitación docente para facilitar la adopción de la herramienta y potenciar su uso en el aula.

El desarrollo de AVE forma parte de una estrategia más amplia de la UTN para incorporar IA en la educación superior.

Durante 2026, AVE se implementará en fase piloto en varias materias, con el objetivo de evaluar su impacto en el rendimiento académico y la autonomía de los estudiantes. Si los resultados son positivos, la universidad avanzará en su expansión progresiva a todas las carreras.

Con esta iniciativa, la UTN apunta a posicionarse como referente en inteligencia artificial aplicada a la educación superior, combinando innovación tecnológica con responsabilidad institucional.