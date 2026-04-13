Así podés probar Kimi, la nueva IA china gratis que compite con ChatGPT, Gemini y Claude

El chatbot desarrollado en China ya genera ruido en la industria.

La inteligencia artificial suma un nuevo competidor fuerte: Kimi, el chatbot desarrollado en China que ya genera ruido en la industria por su rendimiento y, sobre todo, por ser gratis. En las últimas semanas, este modelo ganó notoriedad por competir mano a mano con herramientas como ChatGPT, Gemini y Claude, especialmente en tareas complejas como programación o análisis de textos largos.

Kimi es un asistente conversacional creado por la empresa china Moonshot AI, lanzado originalmente en 2023. Su crecimiento fue rápido gracias a su capacidad para manejar grandes volúmenes de información y mantener coherencia en conversaciones extensas, algo donde muchos modelos suelen fallar. Además, sus versiones más recientes, como Kimi K2.5, mejoraron notablemente en razonamiento, generación de código y tareas multimodales.

Cómo probar Kimi gratis

Una de las claves de su popularidad es que se puede usar sin pagar. Para probarlo, solo hay que ingresar a su web oficial (kimi.com) y registrarse. La plataforma funciona directamente desde el navegador, similar a otros chatbots, y también cuenta con apps móviles.

El acceso gratuito incluye funciones avanzadas, aunque con ciertas limitaciones en velocidad o prioridad, algo habitual en este tipo de servicios. Aun así, alcanza para experimentar con generación de texto, código, resúmenes y más.

Por qué está dando que hablar

El diferencial de Kimi está en su enfoque técnico. Este modelo se destaca por su capacidad de procesar contextos muy largos —incluso superiores a muchos competidores— y por su rendimiento en tareas de programación y análisis complejo.

Además, sigue una estrategia que mezcla código abierto con acceso gratuito, lo que lo posiciona como una alternativa atractiva frente a soluciones más cerradas del mercado.

Kimi es un asistente conversacional creado por la empresa china Moonshot AI, lanzado originalmente en 2023.

Si bien en algunos benchmarks técnicos Kimi muestra resultados muy competitivos, todavía hay diferencias importantes. Por ejemplo, puede presentar sesgos o limitaciones relacionadas con censura en ciertos temas, algo habitual en herramientas desarrolladas en China.

En definitiva, Kimi no reemplaza por completo a sus rivales, pero sí confirma una tendencia clara: la competencia en inteligencia artificial se está acelerando, y cada vez hay más opciones potentes —y gratis— para los usuarios.