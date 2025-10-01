Meta usará chats con IA para personalizar contenidos y anuncios a partir de diciembre

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Meta en París, Francia

ers) -Meta Platforms anunció el miércoles que, a partir del 16 de diciembre, empezará a usar las interacciones de los usuarios con sus herramientas de inteligencia artificial generativa para personalizar contenidos y publicidad en aplicaciones como Facebook e Instagram.

Los usuarios serán notificados de los cambios desde el 7 de octubre y no tendrán la opción de excluirse, dijo el gigante de las redes sociales, pero la actualización se aplica solo a aquellos que utilizan Meta AI.

Según Meta, las interacciones de los usuarios con sus funciones de inteligencia artificial, ya sean de voz o de texto, se añadirán a los datos existentes, como los "me gusta" y los "seguidores", para dar forma a las recomendaciones de contenidos y anuncios, incluidos los "Reels" y los avisos publicitarios.

Por ejemplo, a un usuario que hable de senderismo con Meta AI se le podrían mostrar más tarde grupos relacionados, actualizaciones de rutas de amigos o anuncios de botas.

"Las interacciones de los usuarios van a ser otra parte de la información que se utilizará para personalizar los contenidos y los anuncios", dijo Christy Harris, responsable de política de privacidad de Meta. "Todavía estamos construyendo las primeras ofertas que harán uso de estos datos".

Cuando las personas mantengan conversaciones con Meta AI sobre temas más delicados, como sus opiniones religiosas, orientación sexual, opiniones políticas, salud u origen racial o étnico, Meta no usará esos asuntos para mostrarles anuncios, agregó.

El despliegue comenzará en la mayoría de las regiones el 16 de diciembre y se ampliará con el tiempo, excluyendo el Reino Unido, la Unión Europea y Corea del Sur.

Meta AI cuenta actualmente con 1.000 millones de usuarios activos mensuales en toda la familia de aplicaciones de la empresa.

Su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, dijo en la junta anual de accionistas de la compañía que el "objetivo de este año es profundizar en la experiencia y hacer de Meta AI la inteligencia artificial personal líder, haciendo hincapié en la personalización, las conversaciones de voz y el entretenimiento".

El uso por parte de la empresa de interacciones de inteligencia artificial para anuncios se conoce cuando otros gigantes tecnológicos, como Google y Amazon, han empezado a monetizar las herramientas de inteligencia artificial, a menudo a través de servicios basados en la nube.

Pero pocos han utilizado interacciones de chat con inteligencia artificial para personalizar contenidos y publicidad en múltiples plataformas a la escala que Meta está intentando.

Con información de Reuters