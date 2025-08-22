¿Querés cambiar tu heladera? Samsung lanzó un Plan Canje

Si estás pensando en renovar tu heladera, Samsung te ofrece una opción que puede facilitar la inversión. La empresa lanzó un Plan Canje que te permite entregar tu heladera antigua como parte de pago para obtener un modelo nuevo, abonando solo la diferencia.

Este plan ofrece beneficios interesantes como un ahorro de hasta el 10%, cuotas sin interés y descuentos que alcanzan el 25% si elegís pagar de contado. Además, la entrega del producto nuevo es gratuita en todo el país.

Para participar, tenés que ingresar al sitio oficial de Samsung, donde vas a encontrar los modelos disponibles y la opción para indicar el equipo que querés entregar como parte de pago. El sistema también te solicita detallar el estado en que se encuentra la heladera usada, incluyendo marca, modelo y funcionamiento.

Una vez que selecciones la heladera nueva y completes el proceso de compra, un representante de Samsung se pondrá en contacto para coordinar la entrega del nuevo equipo y la recolección del antiguo. Luego, en un plazo aproximado de 10 a 15 días, te devolverán la bonificación correspondiente a través del medio de pago elegido, siempre que el estado del equipo coincida con lo declarado.

Para que la heladera sea aceptada en el plan, debe estar en funcionamiento, es decir, que encienda y apague correctamente, y además el número de serie debe ser legible. Samsung actualiza periódicamente los valores de cotización para garantizar una evaluación justa, aunque si el estado del equipo no coincide con lo declarado, el beneficio puede aplicarse parcialmente.

Qué modelos están disponibles en el Plan Canje

El Plan Canje cubre una amplia gama de modelos Samsung, desde heladeras con freezer superior hasta los modernos modelos Side By Side. Algunos ejemplos y precios son:

Heladeras Samsung disponibles:

Freezer Superior No Frost 362L (inoxidable): $1.364.999

Freezer Superior con AI Energy Mode 517L (silver): $1.749.999

Freezer Inferior con AI Energy Mode y SpaceMax 409L: $1.899.999

Freezer Inferior con AI Energy Mode y All Around Cooling 459L: $2.249.999

BESPOKE RB33A307012 328LTS Clean White: $2.314.999

Side By Side SpaceMax 716L: $4.319.999

Además, tenés la posibilidad de financiar la compra con hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Nación y Banco Macro, lo que hace que renovar tu heladera sea aún más accesible.

El plan permite canjear tu heladera usada por un modelo nuevo.

Plan Canje para Smart TV y para smartphone

Por otra parte, Samsung también ofrece un Plan Canje para televisores llamado "Ecocambio", que permite entregar televisores antiguos, incluso de otras marcas, para adquirir un Smart TV nuevo con descuentos de hasta el 36%. En este programa, la empresa se encarga de reciclar los equipos antiguos, promoviendo un ciclo tecnológico más sustentable.

En cuanto a smartphones, Samsung dispone de un Plan Canje con descuentos que pueden llegar hasta el 45% en modelos como el Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra, entre otros. Esta iniciativa facilita la renovación tecnológica con importantes beneficios económicos.

Si te interesa aprovechar estas promociones, es recomendable consultar siempre la página oficial de Samsung para obtener información actualizada sobre precios, modelos y condiciones del Plan Canje.