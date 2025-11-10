Revivir un disco duro viejo para tu televisor con Android TV o Google TV es una forma inteligente de ahorrar, ganar espacio y mejorar la experiencia de uso sin necesidad de comprar un nuevo dispositivo.

En tan solo 4 pasos podés transformar tu viejo disco duro en almacenamiento adicional o centro multimedia. Esto te permitirá instalar más apps, almacenar vídeos, fotos y música, y liberar espacio del sistema. A continuación, te explicamos qué necesitás saber para hacerlo funcionar correctamente.

Paso 1: ¿qué necesitás tener?

Un disco duro viejo o un SSD (de ordenador o externo ) que ya no uses.

Una carcasa o adaptador USB para conectarlo al puerto USB de tu televisor o dispositivo Android TV/Google TV , especialmente si el disco era interno (IDE o SATA).

Verificar que tu televisor o dispositivo acepta discos externos. Algunos modelos pueden necesitar alimentación adicional, especialmente si el disco es de 3,5″.

Paso 2: formateo y compatibilidad del sistema de archivos

Para que el sistema reconozca el disco y lo use sin problemas:

Conectalo primero con otro equipo si hace falta, y formatealo en exFAT o NTFS (estos formatos suelen ser compatibles para almacenar archivos grandes). FAT32 tiene limitaciones de tamaño que pueden causar problemas.

Hacé un respaldo de los datos que tenga el disco porque el formateo los eliminará.

Luego conectalo al televisor/box: al detectarlo, es posible que te pregunte si querés “usar para medios” o “usar como almacenamiento interno”. Elegí según lo que necesites (instalar apps o solo reproducir contenido).

Paso 3: usos principales que podés darle

Centro multimedia : almacená películas, series, fotos y música para reproducir directamente desde tu televisor sin depender de la nube.

Más espacio para apps : si tu Android TV/Google TV tiene memoria interna limitada, el disco externo puede servir para instalar apps o liberar espacio del sistema.

Grabación o descarga de contenido: en algunos modelos podés usar el disco para grabar programas o guardar vídeos de mayor tamaño.

Paso 4: buenas prácticas y consejos

Asegurate de que el disco tenga suficiente capacidad libre: si pensás almacenar contenido en 4 K o grabar programas, mejor que sea de gran tamaño.

Utilizá un adaptador o hub USB alimentado si el dispositivo no provee suficiente energía al puerto USB (especialmente para discos de 3,5″).

Mantené respaldos de los archivos importantes: aunque reutilizás el disco, seguís dependiendo de hardware que puede fallar.

¿Por qué te conviene hacerlo?

