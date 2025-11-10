En tan solo 4 pasos podés transformar tu viejo disco duro en almacenamiento adicional o centro multimedia. Esto te permitirá instalar más apps, almacenar vídeos, fotos y música, y liberar espacio del sistema. A continuación, te explicamos qué necesitás saber para hacerlo funcionar correctamente.
Paso 1: ¿qué necesitás tener?
-
Un disco duro viejo o un SSD (de ordenador o externo) que ya no uses.
-
Una carcasa o adaptador USB para conectarlo al puerto USB de tu televisor o dispositivo Android TV/Google TV, especialmente si el disco era interno (IDE o SATA).
-
Verificar que tu televisor o dispositivo acepta discos externos. Algunos modelos pueden necesitar alimentación adicional, especialmente si el disco es de 3,5″.
Paso 2: formateo y compatibilidad del sistema de archivos
Para que el sistema reconozca el disco y lo use sin problemas:
-
Conectalo primero con otro equipo si hace falta, y formatealo en exFAT o NTFS (estos formatos suelen ser compatibles para almacenar archivos grandes). FAT32 tiene limitaciones de tamaño que pueden causar problemas.
-
Hacé un respaldo de los datos que tenga el disco porque el formateo los eliminará.
-
Luego conectalo al televisor/box: al detectarlo, es posible que te pregunte si querés “usar para medios” o “usar como almacenamiento interno”. Elegí según lo que necesites (instalar apps o solo reproducir contenido).
Paso 3: usos principales que podés darle
-
Centro multimedia: almacená películas, series, fotos y música para reproducir directamente desde tu televisor sin depender de la nube.
-
Más espacio para apps: si tu Android TV/Google TV tiene memoria interna limitada, el disco externo puede servir para instalar apps o liberar espacio del sistema.
-
Grabación o descarga de contenido: en algunos modelos podés usar el disco para grabar programas o guardar vídeos de mayor tamaño.
Paso 4: buenas prácticas y consejos
-
Asegurate de que el disco tenga suficiente capacidad libre: si pensás almacenar contenido en 4 K o grabar programas, mejor que sea de gran tamaño.
-
Utilizá un adaptador o hub USB alimentado si el dispositivo no provee suficiente energía al puerto USB (especialmente para discos de 3,5″).
-
Mantené respaldos de los archivos importantes: aunque reutilizás el disco, seguís dependiendo de hardware que puede fallar.
MÁS INFO
¿Por qué te conviene hacerlo?
Revivir un disco duro viejo para tu televisor con Android TV o Google TV es una forma inteligente de ahorrar, ganar espacio y mejorar la experiencia de uso sin necesidad de comprar un nuevo dispositivo. Convertís hardware que ya tenías en un recurso útil, aprovechás mejor tu entorno de entretenimiento y evitás limitaciones de memoria o almacenamiento. En definitiva: reciclás, optimizás y disfrutás del contenido como querés.