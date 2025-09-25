Google gana orden judicial en EEUU contra LATAM Airlines en disputa sobre videos de YouTube

FOTO DE ARCHIVO: Logo de Google en un centro de investigación de la compañía en Mountain View, California

Google convenció a un tribunal federal de California que impida con carácter preliminar que la aerolínea chilena LATAM Airlines obligue al gigante tecnológico a retirar un video de su plataforma YouTube en Estados Unidos basándose en una orden judicial brasileña.

La juez de distrito Beth Freeman dijo el miércoles que era probable que Google demostrara que ejecutar la orden en Estados Unidos violaría la legislación estadounidense.

Los portavoces y abogados de LATAM no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre la decisión del jueves. El portavoz de Google no quiso hacer comentarios.

El ciudadano estadounidense y residente de Florida Raymond Moreira publicó dos videos de YouTube en 2018 de su hijo de 6 años, describiendo acusaciones de abuso sexual que dijo haber experimentado de un empleado de LATAM mientras viajaba como menor no acompañado de Brasil a Florida.

Moreira demandó a LATAM en Florida en 2020 por el supuesto abuso, lo que condujo a un acuerdo confidencial.

La filial brasileña de LATAM demandó a Google en Brasil por los videos en 2018, calificándolos de difamatorios. Más tarde, Google bloqueó los videos en Brasil con base en una orden judicial, y un tribunal de apelaciones brasileño determinó en junio que la orden debía aplicarse en todo el mundo.

Google demandó a LATAM en San José, California, en junio, argumentando que hacer cumplir la orden en Estados Unidos violaría sus derechos estadounidenses. Freeman coincidió con Google el miércoles en que ordenar a la empresa que retirara los vídeos probablemente violaría la legislación federal.

Las empresas de redes sociales de derecha Trump Media y Rumble presentaron una demanda similar en Florida en febrero frente un juez brasileño, que les había ordenado eliminar las cuentas en Estados Unidos de un importante partidario del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado del presidente estadounidense Donald Trump.

Un juez federal decidió que las empresas no estaban obligadas a cumplir la orden en Estados Unidos.

(Blake Brittain en Washington; editado en español por Alejandra Ceballos)