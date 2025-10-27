Así podés revertir la búsqueda de imágenes en Android e iOS con Google

¿Encontraste una foto y querés saber de dónde viene o si está en otros sitios? Esta técnica de búsqueda inversa de imágenes es útil para verificar fuentes, conocer la autoría o ver versiones alternativas de una misma imagen.

En esta guía te explicamos cómo hacerlo de forma sencilla, tanto si estás con un teléfono Android como con un iPhone, y además te compartimos algunos trucos para mejores resultados.

Cómo hacerlo paso a paso

En Android

Abrí la app de Google o Google Fotos, seleccioná la imagen que querés analizar. Toca el icono de Google Lens (normalmente aparece como un cuadrado con un círculo dentro o como el ícono de cámara). Ajustá el recuadro para que incluya la parte de la imagen que deseas investigar y tocá “Buscar”. Google mostrará dónde aparece esa imagen o similares, y páginas webs vinculadas. Alternativamente, si estás en el navegador Chrome, tocá la imagen, mantenela presionada y seleccioná la opción “Buscar imagen con Google” (o similar).

En iOS (iPhone/iPad)

Abrí la app de Google o Google Fotos y seleccioná la imagen a analizar. Tocá el icono de Lens, o en Safari/Chrome mantené presionada la imagen y elegí “Buscar en Google” o “Buscar imagen con Google”. Si la opción no aparece, podés cambiar Safari al modo “Sitio de escritorio” para acceder a la función clásica de Google Imágenes. Verás los resultados: páginas que contienen la misma imagen, otras versiones o tamaños distintos, y posibles datos de origen o contexto.

Consejos para mejores resultados

Asegurate de que la imagen esté lo más limpia posible : sin recortes o filtros excesivos, ya que pueden dificultar la coincidencia.

Expandí la búsqueda : si Lens no encuentra suficiente, subí la imagen a images.google.com desde el navegador, o probá otros motores (como Bing o Yandex) para versiones menos populares.

Combiná texto con imagen : muchas veces el resultado mejora si añadís palabras clave al recuadro de búsqueda (ej. “plantas suculentas”, “zapatos rojos”).

Usá las funciones de filtrado: tamaño de imagen, color, fecha o tipo de sitio pueden ayudar a encontrar exactamente la variante que te interesa.

Con estos pasos ya podés investigar una imagen desde el celular, saber si fue utilizada en otros contextos, descubrir su origen o detectar posibles usos indebidos. ¡Muy útil para verificaciones rápidas o simple curiosidad visual!