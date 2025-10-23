Los planes de Gemini: cuánto cuesta la versión premium de la IA de Google

La nueva estructura de Gemini, la IA de Google, incluye una versión gratuita y dos niveles de pago -Google AI Pro y Google AI Ultra- con distintos niveles de potencia, almacenamiento y funciones de IA avanzada.

La empresa busca unificar sus servicios en un mismo ecosistema, ofreciendo a los usuarios acceso a modelos de lenguaje más potentes y herramientas de productividad impulsadas por IA, además de beneficios adicionales en la nube.

Plan gratuito: Gemini Free

La versión básica de Gemini está disponible de forma gratuita y utiliza el modelo Gemini Pro 1.0.

Permite realizar tareas como:

Responder preguntas generales.

Redactar textos o resúmenes de documentos.

Mantener conversaciones contextuales simples.

Este plan no requiere suscripción y está incluido por defecto en las cuentas de Google.

Plan Google AI Pro (antes Gemini Advanced)

Diseñado para usuarios frecuentes y profesionales, el plan AI Pro ofrece acceso al modelo Gemini 1.5 Pro, con mayor capacidad de razonamiento, comprensión de contexto y generación de contenido. El precio es de US$19,99 al mes (incluye un mes de prueba gratuito).

Ventajas principales:

Ventanas de contexto más amplias y respuestas más precisas.

Integración completa con Gmail, Documentos, Hojas de Cálculo y Presentaciones, permitiendo asistencia dentro de cada app.

2 TB de almacenamiento en Google One.

Acceso prioritario a nuevas funciones experimentales de Gemini.

Es la opción recomendada para creadores de contenido, profesionales y estudiantes que usan IA de forma intensiva.

Plan Google AI Ultra

El nivel más avanzado, AI Ultra, está dirigido a empresas y usuarios que necesitan las capacidades más sofisticadas de la IA de Google. El precio es de US$249,99 por mes.

Ventajas principales:

Acceso al modelo de IA más potente disponible.

30 TB de almacenamiento en Google One.

Mayor límite de tokens y velocidad de procesamiento.

Funciones de análisis, generación multimedia y personalización avanzada.

Herramientas orientadas a equipos y entornos empresariales.

Opciones para desarrolladores y empresas

Además de los planes personales, Google mantiene servicios específicos:

Gemini Code Assist : asistente de programación que ayuda a escribir y depurar código. Su versión estándar cuesta US$19 por usuario al mes, con compromiso anual.

Gemini para Google Cloud: disponible para organizaciones, con precios variables según el uso de tokens y la integración con productos de nube.

Un ecosistema en expansión

Con esta nueva estructura, Google consolida a Gemini como el centro de su estrategia de IA: un ecosistema que combina potencia, productividad y almacenamiento en la nube, adaptado a distintos perfiles de usuario.

Desde la versión gratuita hasta el plan Ultra, el objetivo es que cada persona -ya sea estudiante, creador, desarrollador o empresa- pueda elegir la inteligencia artificial que mejor se ajuste a sus necesidades.