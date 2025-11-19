Conseguir el juego es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Destiny 2 se consolidó como uno de los shooters online más populares de los últimos años, y lo mejor es que sigue siendo totalmente gratuito en Steam. Bungie mantiene el juego activo con actualizaciones, temporadas y eventos que renuevan su propuesta, por lo que siempre hay contenido nuevo para explorar. Si nunca lo jugaste, este es un buen momento para sumarte: solo necesitás una cuenta de Steam y unos minutos para descargarlo.

El título combina acción en primera persona con elementos de MMO, ofreciendo misiones cooperativas, campañas completas, modos competitivos y un fuerte énfasis en el loot. Destiny 2 apuesta por un universo sci-fi enorme, donde cada jugador puede crear su propio Guardián, elegir una clase y progresar con armas y armaduras cada vez más poderosas. Además, gran parte de la experiencia base es gratuita, lo que permite jugar sin invertir un peso.

¿De qué se trata Destiny 2?

Destiny 2 te pone en la piel de un Guardián que debe defender a la humanidad de diferentes facciones alienígenas que amenazan al sistema solar. La historia avanza con campañas cinemáticas que mezclan exploración, combates dinámicos y bosses que requieren trabajo en equipo.

El juego también destaca por su jugabilidad fluida, sus mapas enormes y la cantidad de actividades disponibles: asaltos, mazmorras, incursiones, misiones semanales y eventos públicos que aparecen en el mundo abierto.

Además del contenido PvE (jugador contra entorno), también cuenta con el Crisol, un modo PvP donde podés enfrentarte con otros jugadores en partidas rápidas o competitivas. Bungie actualiza estos modos con frecuencia para mantener un buen balance entre armas y habilidades.

Cómo descargar Destiny 2 gratis en Steam

Conseguir el juego es sencillo y no necesitás realizar ningún pago. A continuación, el paso a paso para obtenerlo desde tu PC:

Abrí Steam en tu computadora o descargá la app si todavía no la tenés. Iniciá sesión con tu cuenta o creá una nueva. En el buscador de la tienda escribí “Destiny 2”. Ingresá a la página del juego. Seleccioná el botón “Jugar” o “Agregar a la biblioteca”. Elegí la carpeta de instalación y confirmá la descarga. Una vez instalado, hacé clic en “Iniciar” y seguí las instrucciones para crear o vincular tu cuenta de Bungie.

Destiny 2 sigue creciendo con nuevas expansiones y temporadas, pero su versión gratuita ofrece horas de juego sin límite. Si buscás un shooter online con una comunidad enorme y contenido actualizado, esta es una de las mejores opciones disponibles hoy en Steam.