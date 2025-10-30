ROG Xbox Ally X llegó a la Argentina: cuánto cuesta y dónde comprar la nueva consola portátil

La ROG Xbox Ally X llega con mejoras clave respecto a modelos anteriores: más autonomía, más memoria y un chasis totalmente renovado pensado para sesiones largas de juego.

En esta nueva generación, ASUS apuesta fuerte por el gaming portátil premium con Windows 11, combinando potencia de hardware con la integración nativa del ecosistema Xbox. De esta manera, la Ally X busca posicionarse como una alternativa para quienes quieren jugar títulos AAA y de Game Pass en cualquier lugar sin perder calidad gráfica ni fluidez.

A nivel diseño, la consola incorpora un cuerpo renovado inspirado en la ergonomía de los controles de Xbox, con superficies texturadas, mejor agarre y gatillos con retroalimentación que elevan la experiencia inmersiva.

Características principales

La ROG Xbox Ally X incluye un salto significativo en especificaciones:

Procesador : AMD Ryzen AI Z2 Extreme

Memoria : 24 GB LPDDR5X

Almacenamiento : 1 TB SSD M.2

Pantalla : 7” FHD 120 Hz con Corning Gorilla Glass

Batería : 80 Wh (hasta el doble de autonomía que la generación anterior)

Sistema : Windows 11 con integración Xbox

Conectividad: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB-C y microSD

Además, viene optimizada para ejecutar juegos AAA y títulos indie, con soporte para tecnologías de mejora gráfica como FSR y Radeon Super Resolution. También permite acceso directo a Game Pass, Xbox Remote Play y la Game Bar, unificando lo mejor de Xbox y el PC gaming en formato portátil.

Precio y dónde comprarla

La ROG Xbox Ally X ya está disponible en Argentina a través de la tienda oficial de ASUS y principales retailers.

Precio contado : $1.999.999

Precio en cuotas : $2.499.999

Incluye cargador de 65W y base de apoyo.

Con esta llegada al país, ASUS y Xbox refuerzan su apuesta por el gaming portátil de alto rendimiento, ofreciendo una consola capaz de unir comodidad, potencia y autonomía para jugar tanto en casa como en movimiento.

Si buscás una portátil capaz de correr juegos de última generación sin depender de la nube ni sacrificar calidad gráfica, la ROG Xbox Ally X se posiciona como una de las opciones más completas del mercado local.