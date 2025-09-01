Juegos en oferta: PlayStation baja precios hasta 80%

La PlayStation Store lanzó su promoción “¡En sus marcas, listos, juega!”, con descuentos de hasta el 80% en títulos populares

La PlayStation Store lanzó su promoción “¡En sus marcas, listos, juega!”, con descuentos de hasta el 80% en títulos populares. Si venías esperando una oportunidad para sumar ese juego que tenías pendiente, esta es tu chance.

Los descuentos estarán activos por tiempo limitado y aplican a versiones estándar y especiales. Entre los más destacados, hay nombres que marcan tendencia en el mundo gamer.

Juegos destacados en oferta

Call of Duty: Black Ops 6 (45% de descuento)

La nueva entrega de una de las franquicias más icónicas del gaming regresa con una campaña ambientada en conflictos secretos, combate cuerpo a cuerpo y misiones intensas. Ideal para quienes buscan acción rápida y táctica.

Cyberpunk 2077 (55% de descuento)

Cyberpunk 2077 se presenta como un RPG futurista con una historia inmersiva, gráficos mejorados y múltiples opciones de juego. Explorá Night City en una experiencia rica en narrativa, personalización y decisiones con consecuencias reales.

Hogwarts Legacy (80% de descuento)

Una joya infaltable para los fanáticos del universo de Harry Potter. En este juego de mundo abierto, te convertís en un estudiante de Hogwarts con la libertad de explorar, asistir a clases de hechicería, montar criaturas mágicas y descubrir secretos ocultos en el castillo.

GTA V: Edición Premium (50% de descuento)

El clásico de Rockstar sigue vigente. Esta edición incluye el modo historia completo y acceso a GTA Online, el multijugador más activo del mercado. Podés explorar Los Santos, participar en atracos, carreras, y personalizar tu experiencia con contenido exclusivo y bonificaciones. Una propuesta completa que sigue sumando jugadores más de una década después de su estreno.

¿Cómo acceder?

Ingresando a la PlayStation Store, podés explorar el catálogo completo de títulos en oferta, organizados por tipo de juego, precio y porcentaje de rebaja. Recordá que estas ofertas son por tiempo limitado y están disponibles solo en formato digital. Si te interesa alguno de estos títulos, no conviene esperar mucho.