EN VIVO
Gaming

Juegos en oferta: PlayStation baja precios hasta 80%

Hasta 80% de rebaja en grandes títulos: una oportunidad para renovar tu biblioteca gamer.

01 de septiembre, 2025 | 18.46

La PlayStation Store lanzó su promoción “¡En sus marcas, listos, juega!”, con descuentos de hasta el 80% en títulos populares. Si venías esperando una oportunidad para sumar ese juego que tenías pendiente, esta es tu chance.

Los descuentos estarán activos por tiempo limitado y aplican a versiones estándar y especiales. Entre los más destacados, hay nombres que marcan tendencia en el mundo gamer.

MÁS INFO

Juegos destacados en oferta

Call of Duty: Black Ops 6 (45% de descuento)

La nueva entrega de una de las franquicias más icónicas del gaming regresa con una campaña ambientada en conflictos secretos, combate cuerpo a cuerpo y misiones intensas. Ideal para quienes buscan acción rápida y táctica.

Cyberpunk 2077 (55% de descuento)

Cyberpunk 2077 se presenta como un RPG futurista con una historia inmersiva, gráficos mejorados y múltiples opciones de juego. Explorá Night City en una experiencia rica en narrativa, personalización y decisiones con consecuencias reales.

Hogwarts Legacy (80% de descuento)

Una joya infaltable para los fanáticos del universo de Harry Potter. En este juego de mundo abierto, te convertís en un estudiante de Hogwarts con la libertad de explorar, asistir a clases de hechicería, montar criaturas mágicas y descubrir secretos ocultos en el castillo.

GTA V: Edición Premium (50% de descuento)

El clásico de Rockstar sigue vigente. Esta edición incluye el modo historia completo y acceso a GTA Online, el multijugador más activo del mercado. Podés explorar Los Santos, participar en atracos, carreras, y personalizar tu experiencia con contenido exclusivo y bonificaciones. Una propuesta completa que sigue sumando jugadores más de una década después de su estreno.

MÁS INFO

¿Cómo acceder?

Ingresando a la PlayStation Store, podés explorar el catálogo completo de títulos en oferta, organizados por tipo de juego, precio y porcentaje de rebaja. Recordá que estas ofertas son por tiempo limitado y están disponibles solo en formato digital. Si te interesa alguno de estos títulos, no conviene esperar mucho.

Trending
Pepe Mujica
Conmoción en el fútbol uruguayo con el adiós de los clubes al Pepe Mujica: "Sentido pésame"
Las más vistas