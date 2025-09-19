Furor por la novedad que suma Football Manager 26

Football Manager 2026 marcará un antes y un después en la saga: por primera vez, el fútbol femenino estará plenamente integrado al simulador deportivo más famoso del mundo. No se trata de un modo extra ni de un juego aparte, sino de una experiencia unificada donde los usuarios podrán dirigir tanto equipos masculinos como femeninos, con el mismo nivel de realismo y profundidad que caracteriza a la franquicia.

El título saldrá a la venta el 4 de noviembre de 2025 y permitirá dirigir equipos de ambos géneros y alternar entre ellos a lo largo de una carrera. Según adelantaron los desarrolladores, la base de datos inicial contará con más de 36.000 jugadoras y 5.000 miembros de cuerpos técnicos, distribuidos en 14 ligas de 11 países y tres continentes.

La novedad llega después de años de trabajo junto a futbolistas, entrenadores, clubes y especialistas en fútbol femenino. En Football Manager 26, cada usuario podrá elegir cómo empezar su carrera: con un equipo masculino, con uno femenino o incluso sin club, construyendo desde cero.

Qué ligas femeninas estarán disponibles en Football Manager 26

Entre las competiciones con licencia que se suman al simulador figuran:

Barclays Women’s Super League y Women’s Championship ( Inglaterra )

National Women’s Soccer League (Estados Unidos)

Google Pixel Frauen-Bundesliga ( Alemania )

WE League ( Japón )

Serie A Femminile ( Italia )

Ligas de Suecia, Dinamarca, Australia y Gales

Primera División de Francia

Dos principales divisiones de España

UEFA Women’s Champions League

Una experiencia más realista

El estudio británico remarcó que el desarrollo se hizo junto a periodistas, especialistas, clubes y jugadoras, buscando que la representación del fútbol femenino sea lo más auténtica posible. Para eso, se sumaron animaciones capturadas a futbolistas profesionales, ajustes en presupuestos y contratos, además de entrenadores y staff técnico específicos para la disciplina.

Con esta evolución, Football Manager 26 no solo amplía la diversidad de la franquicia, sino que también reafirma su lugar como el simulador de gestión futbolística más completo del mercado.