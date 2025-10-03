Estos son los juegos que se suman a Xbox Game Pass en octubre 2025

Microsoft anunció nuevos juegos que llegan a Game Pass.

Microsoft anunció una renovación total de Xbox Game Pass que redefine cómo funciona el servicio. Desde octubre, los usuarios deberán elegir entre tres niveles: Essential, Premium y Ultimate, cada uno con precios y beneficios distintos. El dato clave es que la suscripción más cara, Ultimate, duplicó su precio, aunque también suma varias ventajas exclusivas.

El nivel más accesible, Game Pass Essential, tendrá un valor de 9 mil pesos mensuales y ofrecerá acceso a más de 50 juegos. El intermedio, Game Pass Premium, costará 12 mil pesos al mes y contará con un catálogo de más de 200 juegos. Por último, Game Pass Ultimate sube a 25 mil pesos al mes con una biblioteca de más de 400 juegos.

Nuevos juegos para cada plan

Aprovechando estos cambios, Microsoft anunció nuevos juegos que llegan a Game Pass. Los del Essential están disponibles también en los otros dos, y los del Premium están también en el más caro, que tiene todos los juegos.

Game Pass Essential

Cities: Skylines Remastered (Nube y Xbox Series X|S).

Disney Dreamlight Valley (Nube, PC y Consola).

Hades (Nube, PC y Consola).

Warhammer 40,000: Darktide (Nube, PC y Consola).

Game Pass Premium

9 Kings (Acceso anticipado – Game Preview) (PC).

Abiotic Factor (Nube, PC y Xbox Series X|S).

Against the Storm (Nube, PC y Consola).

Age of Empires: Edición Definitiva (PC).

Age of Empires III: Edición Definitiva (PC).

Age of Mythology: Retold (Nube, PC y Xbox Series X|S).

Ara: History Untold (PC).

Arx Fatalis (PC).

Back to the Dawn (Nube, PC y Consola).

Battletech (PC).

Blacksmith Master (Acceso anticipado – Game Preview) (PC).

Cataclismo (PC).

Cities: Skylines II (PC).

Crime Scene Cleaner (Nube, PC y Xbox Series X|S).

Deep Rock Galactic: Survivor (Nube, PC y Xbox Series X|S).

Diablo (PC).

Diablo IV (PC y Consola).

The Elder Scrolls Legends: Battlespire (PC).

The Elder Scrolls Adventures: Redguard (PC).

Fallout (PC).

Fallout 2 (PC).

Fallout Tactics (PC).

Football Manager 2024 (PC).

Frostpunk 2 (Nube, PC y Xbox Series X|S).

Halo: Spartan Strike (PC).

Hogwarts Legacy (Nube, PC y Consola).

Manor Lords (Acceso anticipado – Game Preview) (PC).

Minami Lane (Nube, PC y Consola).

Minecraft: Java Edition (PC).

Mullet Madjack (Nube, PC y Xbox Series X|S).

My Friendly Neighborhood (Nube, PC y Consola).

One Lonely Outpost (Nube, PC y Consola).

Quake 4 (PC).

Quake III Arena (PC).

Return to Castle Wolfenstein (PC).

Rise of Nations: Extended Edition (PC).

Senua’s Saga: Hellblade II (Nube, PC y Xbox Series X|S).

Sworn (Nube, PC y Xbox Series X|S).

Terra Invicta (Acceso anticipado – Game Preview) (PC).

Volcano Princess (Nube, PC y Consola).

Warcraft I: Remastered (PC).

Warcraft II: Remastered (PC).

Warcraft III: Reforged (PC).

Wolfenstein 3D (PC).

El Game Pass Ultimate incluye los juegos de los otros dos planes.

Game Pass Ultimate