Epic Games mantiene su tradición de regalar un título semanalmente. En esta ocasión, Gravity Circuit es la entrega destacada, disponible sin costo hasta el jueves 16 de octubre. Es el momento ideal para sumarlo a tu colección si jugás en PC.

Qué es Gravity Circuit

Gravity Circuit es un juego de acción y plataformas ambientado en un mundo postapocalíptico dominado por robots. Asumís el rol de Kai, un héroe solitario con poderes del circuito gravitatorio, encargado de detener el resurgimiento del Ejército Virus. En su aventura atravesás escenarios complejos, enfrentás jefes exigentes y adquirís mejoras para superar obstáculos.

Se destaca por su estilo ochentoso en combinación con mecánicas modernas: golpes cuerpo a cuerpo, agarres, desplazamientos aéreos y la posibilidad de lanzar enemigos entre sí. Incluye 12 niveles llenos de secretos, desafíos y momentos de alta intensidad.

Cómo descargarlo gratis en Epic Games

Entrá al sitio de Epic Games Store o abrí el cliente de Epic en tu PC. Iniciá sesión con tu cuenta (o creá una si no tenés). Buscá Gravity Circuit en el listado de juegos gratuitos o usá su nombre en el buscador. Hacé clic en “Obtener / Get” para sumarlo a tu biblioteca sin costo. Una vez agregado, podés descargarlo desde la sección Biblioteca / Library y jugarlo cuando quieras.

Importante: aunque lo descargues después, el juego quedará siempre asociado a tu cuenta.

Disfrutá Gravity Circuit sin costo y para siempre

No dejes pasar esta oportunidad de sumar Gravity Circuit gratis a tu colección. Es una gran alternativa para quienes disfrutan de los juegos de acción retro con desafíos modernos y gráficos inspirados en la vieja escuela.

Recordá que el juego será tuyo para siempre si lo reclamás durante el período promocional. ¡Aprovechá y viví la experiencia de este juego de plataformas futurista, solo por tiempo limitado en Epic Games!