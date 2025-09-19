Apex Legends gratis en Steam: descarga y claves del juego

En un contexto donde cada vez más jugadores buscan títulos gratuitos y experiencias multijugador intensas, Apex Legends se convirtió en una referencia por su jugabilidad dinámica, la variedad de “héroes” (Legends) y su ritmo vertiginoso. Desde su llegada a Steam, podés descargarlo sin costo y disfrutarlo tanto solo como en equipo.

El proceso para acceder es sencillo: solo necesitás tener una cuenta de Steam, buscar el juego y agregarlo a tu biblioteca. Una vez instalado, deberás crear o vincular una cuenta de EA para poder acceder a todo el contenido y los eventos especiales del juego.

¿Qué hace especial a Apex Legends?

A diferencia de otros Battle Royale, Apex Legends pone el foco en el juego en equipo, con escuadrones de tres jugadores donde cada Legend aporta habilidades únicas. El mapa es dinámico, cambiante y ofrece múltiples estrategias, desde emboscadas hasta escapes vertiginosos usando tirolesas o habilidades especiales.

Cada Legend tiene poderes propios : algunos curan, otros despliegan escudos, otros son maestros en rastrear enemigos.

Hay eventos y temporadas con contenido fresco, misiones diarias, desafíos y recompensas.

El sistema de ping inteligente facilita la comunicación incluso si no usás micrófono, lo que es ideal para jugadores casuales.

El juego cuenta con modos clásicos de Battle Royale y opciones como Arenas, donde los equipos se enfrentan en partidas rápidas y directas.

Cómo descargar Apex Legends en Steam

Para bajarlo y empezar a jugar solo seguí estos pasos:

Ingresá a la tienda de Steam y buscá “Apex Legends”. Hacé clic en “Jugar” o “Instalar” (es completamente gratis). Instalá el juego y seguí las instrucciones para asociar tu cuenta EA. ¡Listo! Ya podés saltar al campo de batalla, solo o con amigos.

Requisitos técnicos y recomendaciones

Antes de instalar, chequeá que tu PC tenga:

Windows 10 64 bits, procesador Intel i3 o AMD equivalente, 6 GB de RAM, tarjeta gráfica GTX 950 o mejor, y 75 GB de espacio libre .

Para mayor fluidez, lo ideal es tener una placa gráfica de gama media, 8 GB de RAM y procesador moderno.

Apex Legends es una excelente opción para quienes buscan adrenalina, juego cooperativo y partidas rápidas. Si todavía no lo probaste, este es el momento ideal: solo necesitás Steam y ganas de sumarte a la acción.