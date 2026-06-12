Francia dice israelí BlackCore es sospechosa de interferir en elecciones de Nueva York y Escocia

Segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia

La empresa israelí BlackCore, sospechosa de haber interferido en las elecciones locales de Francia celebradas en ‌marzo, también podría haber ‌intervenido en los comicios de la ciudad de Nueva York y Escocia, y de operar en Angola y Togo, según informó el jueves Viginum, el servicio francés de detección de desinformación.

El mes pasado, Reuters informó de que las autoridades francesas sospechaban que BlackCore estaba detrás de una campaña ​de desprestigio en ⁠línea dirigida contra tres candidatos a la alcaldía del ‌partido de extrema izquierda y propalestino Francia Insumisa (LFI) ⁠en las elecciones locales.

En una ⁠rueda de prensa junto al primer ministro francés, Sébastien Lecornu, el director de Viginum, Marc-Antoine Brillant, afirmó que el trabajo técnico ⁠llevó al servicio hasta BlackCore. Posteriormente, Viginum presentó ​un informe detallado sobre las presuntas acciones ‌de BlackCore en todo el ‌mundo.

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"Este modus operandi no se limitó a las elecciones ⁠municipales en Francia", afirmó Brillant. "También parece haberse utilizado para llevar a cabo operaciones de injerencia digital en otros países o regiones, como Angola, Togo, las elecciones en Escocia ​y las ‌elecciones municipales de 2025 en Nueva York".

Sin embargo, añadió que aún no está claro quién encargó a BlackCore que se entrometiera en Francia. "Nuestras investigaciones no permitieron identificar al patrocinador o patrocinadores, si es ⁠que existen, que se encuentran detrás de esta interferencia digital extranjera", afirmó.

Lecornu señaló que el Gobierno francés pidió explicaciones a Israel sobre las acciones de BlackCore, así como ayuda para intentar averiguar quién podría estar detrás de la campaña de desprestigio.

"No dudo ni por un instante de que si un grupo privado ‌francés, y más aún desde territorio francés, se hubiera involucrado en una interferencia digital extranjera en Israel, habrían hecho lo mismo con su embajador allí", dijo Lecornu.

La embajada de Israel en París confirmó que Francia les contactó y señaló que ‌está a la espera de recibir detalles de la investigación francesa para llevar a cabo la suya propia. "Por supuesto, Israel no tiene ‌intención alguna de ⁠interferir en el proceso político francés, ya sea a nivel nacional o municipal", señaló en ​un comunicado.

(Reporte adicional de Raphael Satter en Washington, John Irish en París y Sam Tabahriti en Londres; escrito por Dominique Vidalon y Gabriel Stargardter; editado en español por Carlos Serrano)