Comienza la Tecweek: entradas y grilla completa

Desde el miércoles 5 hasta el sábado 15 de noviembre, Tecweek convocará charlas con líderes del sector, labs, hackatones, demostraciones, experiencias inmersivas y oportunidades de networking.
La sede principal será el Centro Costa Salguero (Av. Costanera Rafael Obligado y Sarmiento, Palermo) y el acceso incluirá una mezcla de actividades gratuitas, entradas para eventos específicos y registro online mediante su plataforma oficial.
Entradas y acceso
La inscripción ya está habilitada. Aunque muchas actividades son gratuitas o tienen modalidad de acceso libre, otros espacios requieren entradas o registro anticipado. Según la información oficial, la agenda completa se puede consultar online y priorizar aquellos paneles o workshops de mayor interés.
Paneles y actividades destacadas para agendar
Algunos de los encuentros más convocantes dentro de la agenda incluyen:
- IA generativa y futuro del trabajo: expertos en tecnología y transformación digital analizan cómo cambia el empleo con la adopción de agentes inteligentes, automatización y nuevas competencias digitales. Ideal para perfiles profesionales y estudiantes.
- Realidad extendida aplicada a educación y cultura: un repaso por casos reales de realidad virtual y aumentada en museos, escuelas y proyectos de divulgación. Con demostraciones para el público.
- Videojuegos y economía creativa: oportunidades para desarrolladores: charlas de referentes del gaming local e internacional sobre motores gráficos, monetización, publishing y construcción de comunidades.
- Demostraciones de robótica e impresión 3D: espacio interactivo con presentaciones de prototipos, brazos robóticos, fabricación digital y proyectos educativos STEAM.
- Hackatón abierta + feria de startups: equipos de programadores, makers y emprendedores trabajan durante varias jornadas en soluciones tecnológicas, con instancias de pitch, mentorías y premios.
Por qué no conviene perderse esta edición
Tecweek se consolida como uno de los encuentros más importantes del año en Argentina para las industrias tecnológicas y creativas. Participar permite:
-
Conocer tendencias emergentes y anticipar dónde va el mercado tech.
-
Expandir redes de contacto con líderes, profesionales y startups.
-
Acceder a demos, experiencias inmersivas y oportunidades de aprendizaje.
-
Ver cómo Buenos Aires se posiciona como hub de innovación en la región.