EN VIVO
Eventos tecnológicos

Comienza la Tecweek: entradas y grilla completa

La ciudad de Buenos Aires se prepara para albergar la edición 2025 de Tecweek, la semana dedicada a las tecnologías emergentes y creativas.

05 de noviembre, 2025 | 16.16

Desde el miércoles 5 hasta el sábado 15 de noviembre, Tecweek convocará charlas con líderes del sector, labs, hackatones, demostraciones, experiencias inmersivas y oportunidades de networking.

La sede principal será el Centro Costa Salguero (Av. Costanera Rafael Obligado y Sarmiento, Palermo) y el acceso incluirá una mezcla de actividades gratuitas, entradas para eventos específicos y registro online mediante su plataforma oficial.

Entradas y acceso

La inscripción ya está habilitada. Aunque muchas actividades son gratuitas o tienen modalidad de acceso libre, otros espacios requieren entradas o registro anticipado. Según la información oficial, la agenda completa se puede consultar online y priorizar aquellos paneles o workshops de mayor interés.

Paneles y actividades destacadas para agendar

Algunos de los encuentros más convocantes dentro de la agenda incluyen:

  • IA generativa y futuro del trabajo: expertos en tecnología y transformación digital analizan cómo cambia el empleo con la adopción de agentes inteligentes, automatización y nuevas competencias digitales. Ideal para perfiles profesionales y estudiantes.
  • Realidad extendida aplicada a educación y cultura: un repaso por casos reales de realidad virtual y aumentada en museos, escuelas y proyectos de divulgación. Con demostraciones para el público.
  • Videojuegos y economía creativa: oportunidades para desarrolladores: charlas de referentes del gaming local e internacional sobre motores gráficos, monetización, publishing y construcción de comunidades.
  • Demostraciones de robótica e impresión 3D: espacio interactivo con presentaciones de prototipos, brazos robóticos, fabricación digital y proyectos educativos STEAM.
  • Hackatón abierta + feria de startups: equipos de programadores, makers y emprendedores trabajan durante varias jornadas en soluciones tecnológicas, con instancias de pitch, mentorías y premios.

MÁS INFO

Por qué no conviene perderse esta edición

Tecweek se consolida como uno de los encuentros más importantes del año en Argentina para las industrias tecnológicas y creativas. Participar permite:

  • Conocer tendencias emergentes y anticipar dónde va el mercado tech.

  • Expandir redes de contacto con líderes, profesionales y startups.

  • Acceder a demos, experiencias inmersivas y oportunidades de aprendizaje.

  • Ver cómo Buenos Aires se posiciona como hub de innovación en la región.

Trending
Automovilismo
Volcó en la F4, dio varias vueltas en el aire, sobrevivió pero el auto quedó destruiído y ahora busca apoyo para seguir su carrera Matías Fernández
Las más vistas