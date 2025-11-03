Elon Musk lanzó su propia Wikipedia y lo acusan de fascista

A solo días de su lanzamiento, Grokipedia ya enfrenta acusaciones de promover puntos de vista de extrema derecha y difundir contenido sesgado.

En su anuncio oficial, Elon Musk describió Grokipedia como “la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”, y criticó a Wikipedia por su supuesta inclinación política. Pero los analistas advierten que la nueva plataforma, en su versión 0.1, exhibe problemas de procedencia, sesgo editorial y verificación de hechos insuficiente.

Qué es Grokipedia y cómo funciona

Grokipedia es una enciclopedia en línea generada por IA que supera los 800.000 artículos en sus primeras horas en línea. A diferencia de Wikipedia, no edita una comunidad de voluntarios; en cambio, el contenido parece estar impulsado por el chatbot de xAI, llamado Grok.

Sin embargo, desde su lanzamiento se detectaron entradas que repiten literalmente textos de Wikipedia, artículos que promueven teorías de conspiración y análisis que favorecen perspectivas conservadoras, lo que ya generó fuertes críticas sobre su carácter editorial.

Las acusaciones: fascismo, sesgos y riesgo para el conocimiento

Críticas recientes señalan que Grokipedia no solo replica información, sino que lo hace desde un prisma ideológico. Por ejemplo:

El artículo sobre esclavitud estadounidense afirma que esta pasó de “ mal necesario ” a “ bien positivo ”.

No aparece un artículo dedicado a “ matrimonio gay ”; en su lugar, se sugiere “ pornografía gay ” como búsqueda prioritaria.

El término “ transgenderism ” aparece en un contexto negativo, describiendo a las personas trans como un “ riesgo ” para la seguridad de las mujeres.

En el ítem sobre cambio climático o vacunas, algunos textos cuestionan la evidencia científica y dan cabida a disputas ideológicas.

Periodistas y académicos advierten que, aunque Grokipedia se presente como neutral, la dependencia de un modelo de IA sin supervisión comunitaria robusta puede reproducir o amplificar sesgos, en lugar de corregirlos.

¿Por qué importa para los usuarios hispanohablantes?

La llegada de Grokipedia plantea un desafío para el ecosistema del conocimiento libre: si bien promete accesibilidad y amplitud, su sistema editorial y orientación ideológica generan interrogantes sobre su fiabilidad. En el mundo hispano, donde Wikipedia es una de las fuentes más consultadas, la aparición de una alternativa podría fragmentar el acceso a información verificada.

Aunque Musk y xAI aseguran que Grokipedia está en una versión inicial y que planean mejoras, los primeros indicios muestran que el riesgo de desinformación es real. Los usuarios deberían ejercer mayor crítica al consultar sus entradas y contrastarlas con otras fuentes confiables.