El gasto de Oracle en IA supera con creces las previsiones y suscita temores sobre la deuda

FOTO DE ARCHIVO. El logotipo de Oracle

​Oracle pronosticó el miércoles unos planes de inversión de capital para el ejercicio fiscal 2027 superiores a las estimaciones de Wall Street, al tiempo que la empresa de computación en la nube anunció que también aumentará su ‌endeudamiento en 2027, lo que refleja la impresionante ‌magnitud del gasto de efectivo necesario para desarrollar su infraestructura de inteligencia artificial.

Sus acciones caían un 8,9% en la sesión de negociación prolongada, después de que Oracle anunciara que espera recaudar cerca de 40.000 millones de dólares mediante una combinación de financiación mediante deuda y capital en 2027. Esto incluye su emisión de acciones a precio de mercado por valor de 20.000 millones de dólares, anunciada previamente.

Oracle, que tiene importantes acuerdos para construir centros de datos para clientes como Meta Platforms y OpenAI, está trabajando para posicionarse como un competidor importante de los líderes del sector de la nube, como Amazon.com y Microsoft .

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La empresa ​anunció el miércoles que el gigantesco ⁠centro de datos "Stargate" que está construyendo en Texas junto con OpenAI y otros socios estará completado en más de ‌tres cuartas partes en un plazo de 90 días, y OpenAI dijo que los clientes podrán ⁠empezar a acceder a los modelos de codificación de vanguardia de OpenAI ⁠en la nube de Oracle.

"Nuestro ritmo de entrega sigue acelerándose, con una entrega (en el primer trimestre fiscal de 2027) que se acerca a un gigavatio, casi la misma capacidad que hemos entregado en los cuatro trimestres anteriores combinados", declaró el director ⁠ejecutivo de Oracle, Clay Magouyrk, a los analistas en una conferencia telefónica.

No obstante, Oracle también está gastando cada ​vez más, al igual que sus grandes competidores, y el miércoles afirmó que prevé ‌unos gastos de capital de hasta 95.000 millones de dólares ‌en el año fiscal 2027, aunque espera que los clientes le reembolsen hasta 25.000 millones de esa cantidad.

La ⁠empresa gastó unos 55.660 millones de dólares en 2026, por encima de su objetivo de 50.000 millones, ante el intenso escrutinio por parte de los inversores sobre su creciente carga de deuda. Oracle había anunciado en febrero que su objetivo era recaudar hasta 50.000 millones de dólares este año mediante una combinación de deuda y venta de acciones.

LA DIRECTORA FINANCIERA DETALLA ​EL DESGLOSE DEL GASTO

La ‌directora financiera de Oracle, Hilary Maxson, afirmó en la conferencia telefónica que Oracle prevé 70.000 millones de dólares en gastos de capital propios para el ejercicio fiscal 2027, más otros 20.000 a 25.000 millones de dólares que espera que le sean reembolsados, aunque Maxson no dio un plazo sobre la rapidez con la que Oracle espera recibir los reembolsos. Los analistas esperaban 67.660 millones de dólares en gastos de capital ⁠para el ejercicio fiscal 2027, según datos de LSEG.

Maxson también señaló que los márgenes brutos de la empresa "disminuirán" a lo largo del recién iniciado ejercicio fiscal 2027, a medida que se intensifican los proyectos de centros de datos.

Oracle también señaló que actualmente tiene obligaciones de cumplimiento pendientes —una medida clave de los ingresos futuros bajo contrato— por valor de 638.000 millones de dólares, por encima de las estimaciones de los analistas, que se situaban en 592.520 millones de dólares, según datos de Visible Alpha.

Maxson dio por primera vez un plazo sobre cuándo espera Oracle que lleguen esos ingresos contratados, afirmando que la empresa espera el 12% de ellos, es decir, ‌76.560 millones de dólares, en los próximos 12 meses, y otro 34%, o unos 216.920 millones de dólares, en los dos años siguientes.

PERSISTEN LAS PREOCUPACIONES SOBRE EL GASTO DE CAPITAL

Pero cómo financiará Oracle el gasto de capital para obtener esos ingresos sigue siendo una de las principales preocupaciones de los inversores, según Jacob Bourne, analista de eMarketer.

"La demanda es real, con unos ingresos por infraestructura en la nube y una cartera de pedidos en rápido crecimiento. Pero la cuestión de la financiación se está complicando, ‌en lugar de simplificarse, ya que el gasto de capital está superando con creces las estimaciones y el flujo de caja libre sigue siendo negativo", dijo.

El sector del software también se enfrenta a la creciente preocupación de los inversores de que las herramientas de IA ‌puedan alejar a los clientes ⁠empresariales del software tradicional al asumir tareas que antes realizaban sus productos.

Oracle registró unos ingresos totales de 19.180 millones de dólares en el cuarto trimestre, frente a la estimación media de los analistas ​de 19.100 millones de dólares, según datos recopilados por LSEG.

Su beneficio ajustado de 2,03 dólares por acción para el trimestre superó las expectativas de 1,96 dólares.

Con información de Reuters