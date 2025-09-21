Día del Fotógrafo: 5 consejos para almacenar tus fotos

En la era digital, donde la cantidad y el peso de las fotos no dejan de crecer, saber organizar y cuidar los archivos es tan importante como lograr la mejor toma. Kingston, referente en almacenamiento, comparte recomendaciones para quienes buscan que sus recuerdos y trabajos estén siempre seguros, ordenados y disponibles.

1. Usá tarjetas SD o microSD de calidad y compatibles

La base de todo buen almacenamiento comienza con la elección de una tarjeta SD o microSD adecuada para tu cámara o smartphone. No todas son iguales: algunas ofrecen mayor velocidad de escritura y lectura, lo que evita retrasos o errores al guardar fotos en alta resolución o video 4K.

Verificá que la tarjeta sea compatible con tu dispositivo y, si es posible, elegí modelos de última generación (como las SD de Generación 4) que ofrecen mejor rendimiento y capacidad.

2. Nombrá y organizá tus archivos desde el principio

El orden es clave. Adoptá un sistema consistente para nombrar tus fotos y carpetas. Por ejemplo, podés incluir la fecha, el lugar y el tema: “2025-09-21_Maraton_BsAs”. Así, encontrarás lo que buscás en segundos y evitás perder imágenes importantes entre cientos de archivos.

3. Hacé copias de seguridad siguiendo la regla 3-2-1

Nunca confíes solo en un dispositivo. La estrategia 3-2-1 recomienda mantener tres copias de tus fotos, en dos lugares diferentes (por ejemplo, tu PC y un disco externo) y una fuera del hogar (nube o caja de seguridad). Esto te protege ante fallos, robos o accidentes y mantiene tu archivo fotográfico siempre a salvo.

4. Aprovechá los metadatos y etiquetas

Sumar metadatos, palabras clave o etiquetas a tus fotos -con apps como Adobe Bridge o Google Fotos- te facilita la búsqueda y organización. Podés agrupar por fecha, temática o hasta tipo de evento. Así, una búsqueda rápida te lleva directo a la foto que necesitás.

5. Elegí dispositivos de almacenamiento externo de alta calidad

Invertir en discos SSD externos es una excelente decisión. Los modelos modernos, como los Kingston XS2000 y XS1000, ofrecen mayor velocidad y resistencia frente a caídas o golpes que los discos tradicionales. Usalos como respaldo o almacenamiento principal, especialmente si trabajás con grandes volúmenes de imágenes o videos.

El almacenamiento seguro y ordenado es la mejor carta de presentación para cualquier fotógrafo. Este Día del Fotógrafo, poné en práctica estos consejos y asegurate de que tus recuerdos y trabajos estén siempre protegidos y listos para compartir.