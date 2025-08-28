Conversaciones Trump-Nvidia para permitir venta chips avanzados de IA en China llevarán tiempo: CEO

FOTO DE ARCHIVO. El presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, asiste a la cumbre "Winning the AI ​​Race" en Washington D.C., EEUU

Las conversaciones con la Casa Blanca para permitir a la empresa estadounidense de chips de inteligencia artificial Nvidia vender a China una versión menos avanzada de su chip GPU de próxima generación llevarán tiempo, dijo el jueves el CEO de la empresa, Jensen Huang.

Al ser consultado por las conversaciones con la Casa Blanca sobre la venta de chips Blackwell a China en una entrevista con Fox Business News, Huang dijo que las charlas habían comenzado.

"La conversación llevará un tiempo, pero (...) el presidente Trump entiende que hacer que el mundo construya inteligencia artificial sobre tecnología estadounidense ayuda a Estados Unidos a ganar la carrera de la IA".

Este mes, Trump sugirió que podría permitir a Nvidia vender una versión simplificada del chip en China, señalando que sería un 30-50% menos capaz que la versión normal.

Esto se da a pesar de los temores profundamente arraigados en Washington de que China podría aprovechar las capacidades de inteligencia artificial de Estados Unidos para potenciar su Ejército.

Algunos temen que permitir la venta a China de chips Blackwell, aunque sea en versión simplificada, podría abrir la puerta a que Pekín obtuviera más potencia de cálculo avanzada de Estados Unidos, incluso mientras ambos países luchan por la supremacía tecnológica.

Reuters informó en mayo que Nvidia estaba preparando un nuevo chip para China que era una variante de sus más recientes chips Blackwell de IA de última generación a un costo significativamente inferior.

Con información de Reuters