Se dobla y entra en el bolsillo: el revolucionario invento para la computadora que ya llegó al mercado

El dato que motivó el producto lo dice todo: el 72% de los profesionales tiene un mouse, pero solo el 26% lo usa cuando trabaja en lugares públicos. No es que no quieran usarlo —es que las herramientas tradicionales no caben en un bolsillo y son tediosas a la hora de cargar—. El resultado es que millones de personas trabajan todo el día con el trackpad de la notebook, que aumenta la tensión muscular y ralentiza los flujos de trabajo. El Mobi Fold reduce esa tensión en un 22% respecto al trackpad.

Cómo funciona el mecanismo de plegado

El diseño resuelve la portabilidad sin sacrificar la experiencia de uso. El mouse se pliega hacia adentro con un mecanismo de bisagra que lo achica casi a la mitad de su tamaño operativo. Al abrirlo, se enciende automáticamente. Al cerrarlo, se apaga solo para preservar la batería. No hay botones que presionar ni configuraciones que hacer: un solo movimiento lo activa. La bisagra interna está testeada para resistir 15 años de uso diario.

Para los momentos en que estás con otras personas, los clics son silenciosos, lo que convierte cualquier café, biblioteca o sala de espera en una oficina sin molestar a nadie.

Las funciones que lo hacen un mouse real

El Mobi Fold no es un mouse de emergencia: es un mouse completo. Tiene Desplazamiento Táctil Adaptativo que permite navegar con precisión tanto en planillas grandes como en documentos largos, y dos botones personalizables que se configuran desde la app Logi Options+ para asignar atajos como cambiar de aplicación o tomar capturas de pantalla al instante.

La conectividad cubre prácticamente todos los dispositivos. Se conecta con hasta tres equipos vía Bluetooth y cambia entre ellos con un botón. Es compatible con Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS y Linux. La versión Mobi Fold for Business incluye además el receptor USB-C Logi Bolt para entornos corporativos donde el Bluetooth puede estar restringido.

La batería que no vas a tener que cargar seguido

Con una carga completa dura hasta 30 días. Y si se agota en el peor momento, 1 minuto de carga alcanza para 22 horas de uso. También es el primer dispositivo de entrada de Logitech con certificación Fast Pair de Google, lo que permite una conexión instantánea con dispositivos Android compatibles.

Diseño, colores y sustentabilidad

El Mobi Fold está disponible en tres colores: Graphite (clásico), Lilac (para ambientes creativos) y Off-White (minimalista). El exterior resiste caídas y polvo, y el cuerpo está fabricado con hasta 36% de plástico reciclado posconsumo en la versión Graphite. Los imanes usan 100% de metal de tierras raras reciclado.