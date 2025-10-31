Hasta 40% de descuento y cuotas sin interés: las ofertas de una de las cadenas líderes para el Cyber Monday

A pocos días del Cyber Monday 2025, Cetrogar anunció una fuerte propuesta comercial con descuentos que llegan al 40% y opciones de financiación extendida. Del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre, los consumidores podrán acceder a rebajas en categorías clave —desde celulares y notebooks hasta heladeras, lavarropas y muebles— tanto en la tienda online como en más de 110 sucursales en todo el país.

Además de los descuentos directos, la compañía ofrecerá hasta 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas. Para quienes no cuenten con tarjetas bancarias, estará disponible el programa Cetro Crédito, que permite financiar compras hasta en 24 cuotas con tasas promocionales o pagar en 18 cuotas comenzando a los 30 días.

También se sumarán envíos sin cargo en AMBA, La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario, reforzando su estrategia omnicanal.

Qué esperar del Cyber Monday en Cetrogar

Durante estos tres días, la cadena adelantó una amplia variedad de ofertas en productos tecnológicos, electrodomésticos y artículos para el hogar. La propuesta incluye marcas reconocidas, nuevas líneas recientemente incorporadas al mercado y una variedad de opciones para quienes buscan renovar dispositivos antes de fin de año.

Las categorías con rebajas confirmadas incluyen:

Celulares y accesorios.

Televisores y equipos de audio.

Laptops , PC y periféricos.

Heladeras , lavarropas y pequeños electrodomésticos.

Muebles, colchones y productos para el hogar.

Según Juan Manuel Almeida, Gerente Nacional de Marketing de Cetrogar, esta edición será una gran oportunidad para quienes buscan optimizar sus compras de fin de año: “Sabemos que, en este cierre de año, nuestros clientes han realizado un gran esfuerzo. Por eso los premiamos con una amplia selección de productos a precios imbatibles”.

Consejos para aprovechar las ofertas

Para sacar el máximo provecho del evento, conviene tomar en cuenta:

Comparar precios previos para confirmar descuentos reales.

Aprovechar cuotas según banco o Cetro Crédito.

Revisar stock y tiempos de entrega.

Suscribirse a alertas para ver ofertas apenas se publican.

Planificar necesidades (renovar celular, equipar el hogar, adelantar regalos).

Con la estabilidad de precios de los últimos meses y la mayor oferta de marcas y modelos, este Cyber Monday se perfila como una oportunidad clave para renovar tecnología y equipamiento con financiación accesible.