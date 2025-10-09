Aprovechá el Amazon Prime Day y comprá con descuentos de hasta 40%

EN VIVO
El Amazon Prime Day 2025 ya está en marcha, con descuentos exclusivos que pueden alcanzar el 40 % en cientos de productos de tecnología, hogar y moda. Te contamos cómo comprar desde Argentina y cuáles son las ofertas más atractivas.

09 de octubre, 2025 | 14.24

El Prime Day es uno de los eventos de compras más importantes del año. Durante varios días, quienes tienen suscripción a Amazon Prime acceden a precios promocionales en televisores, dispositivos electrónicos, pequeños electrodomésticos, gadgets y mucho más.

¿Cuándo es el Prime Day y cómo prepararse?

El Prime Day se celebra entre el 7 y el 10 de octubre. Es importante tener lista tu cuenta de Amazon Prime y tu método de pago internacional. Las mejores ofertas suelen durar poco, así que es recomendable armar tu carrito con anticipación y estar atento a los cambios de precios.

Los mejores descuentos de Prime DayEntre las ofertas más destacadas del Prime Day 2025 se pueden encontrar:

  • Televisores Samsung de 55” y 65” con hasta 35% de descuento.

  • Gadgets como auriculares inalámbricos, parlantes Bluetooth y cargadores portátiles rebajados entre 30% y 40%.

  • Tablets Samsung Galaxy Tab A9 y Lenovo Tab M10, con precios hasta 35% más bajos.

  • Smartwatches y bandas deportivas con rebajas de hasta 40%.

  • Electrodomésticos pequeños como cafeteras, aspiradoras robot y freidoras de aire a precios promocionales.

Cómo comprar desde Argentina

Si querés aprovechar las ofertas del Prime Day desde Argentina, seguí estos consejos:

  • Utilizá Amazon Global o productos que tengan envío internacional, para simplificar el trámite de importación.

  • También podés recurrir a servicios de casilleros como Tiendamia, Aerobox o Pickabox, que facilitan el envío puerta a puerta.

  • Es clave comparar el precio final (producto + envío + impuestos) con el valor de mercado local, para asegurarte que la oferta realmente conviene.

  • Si tenés la opción, pagá en dólares para evitar recargos extra en la tarjeta.

  • Podés agrupar varios productos en un solo envío para amortizar los costos logísticos.

Si buscás renovar tu tecnología, aprovechar descuentos o adelantar compras para las fiestas, el Prime Day es la oportunidad ideal. Seguí estos pasos y sumate a las miles de personas que ya están aprovechando ofertas únicas desde Argentina.

