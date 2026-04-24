China restringirá la inversión estadounidense en empresas tecnológicas, según Bloomberg News

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra las letras de IA (Inteligencia Artificial) y una mano robótica

China tiene ​previsto impedir que las principales empresas tecnológicas, incluidas las empresas emergentes líderes en inteligencia artificial (IA), acepten capital ‌estadounidense sin la autorización del ‌Gobierno, según informó el viernes Bloomberg News, basándose en la información de fuentes familiarizadas con el asunto.

Los reguladores chinos, incluida la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC, por sus siglas en inglés), han ordenado recientemente a varias empresas tecnológicas privadas que rechacen la inversión estadounidense en rondas de ​financiación a menos que ⁠se apruebe explícitamente, según el informe.

Las empresas emergentes de ‌IA Moonshot AI y StepFun se encontraban ⁠entre las empresas que recibieron estas ⁠instrucciones, según el informe, que añade que a ByteDance, propietaria de TikTok, también se le ha indicado que no debe permitir ⁠la venta secundaria de acciones a inversionistas estadounidenses ​sin autorización.

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Las medidas tienen como objetivo impedir ‌que los inversionistas estadounidenses adquieran participaciones ‌en tecnologías sensibles vinculadas a la seguridad nacional de ⁠China, informó Bloomberg.

La NDRC, la embajada china en Washington, StepFun, ByteDance, Meta y Moonshot AI no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

El Departamento del ​Tesoro de ‌EEUU y la Oficina del Departamento de Comercio tampoco respondieron de inmediato.

Este mayor escrutinio se produce tras la adquisición por parte de Meta, por más de 2.000 millones de dólares, de la empresa emergente ⁠de IA Manus en 2025, lo que desencadenó investigaciones sobre las inversiones extranjeras en empresas chinas y las exportaciones de tecnología, en medio de la preocupación de que la transacción pudiera impulsar a otras empresas emergentes a trasladar tecnología avanzada al extranjero.

Durante años, el capital estadounidense ha desempeñado un papel significativo en el ‌sector tecnológico de China, desde inversiones de capital riesgo de empresas como Sequoia Capital y Benchmark hasta profundos vínculos operativos que involucran a empresas como Apple, Microsoft y Tesla.

Los fondos de pensiones y las fundaciones estadounidenses también han sido importantes patrocinadores ‌de fondos de capital riesgo centrados en China, lo que ha contribuido a impulsar el crecimiento en plataformas de internet, vehículos eléctricos ‌e inteligencia artificial.

Washington ⁠también impuso sus propias restricciones a principios de este año, limitando la inversión estadounidense en ​determinadas empresas chinas de inteligencia artificial, semiconductores y cuántica, alegando motivos de seguridad.

Con información de Reuters