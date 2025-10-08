¿Te aparece un punto verde o naranja en tu celular? Esto es lo que significa

En los últimos años, tanto iPhone como Android han incorporado nuevos indicadores de seguridad: el punto verde y el punto naranja. Si alguna vez notaste uno de estos puntos encendido sobre la pantalla de tu smartphone, no te preocupes: no se trata de un error, sino de una alerta clave pensada para proteger tu privacidad y avisarte sobre el uso de ciertos permisos sensibles.
Qué significa cada color
-
Punto verde: indica que una aplicación está accediendo a la cámara de tu celular en ese momento.
-
Punto naranja: señala que una app está utilizando el micrófono.
Ambos indicadores aparecen generalmente en la esquina superior derecha o izquierda de la pantalla, cerca del reloj, y permanecen visibles mientras se esté usando ese permiso.
Por qué aparecen y para qué sirven
Estos puntos surgieron como una medida de transparencia y protección para los usuarios. Si ves uno de ellos y no estás usando una app que necesite micrófono o cámara (por ejemplo, WhatsApp, Zoom, Instagram o la app de fotos), puede ser una señal de que otra aplicación está accediendo a esos recursos sin que lo sepas.
Esto ayuda a identificar apps sospechosas o maliciosas y te da la oportunidad de revisar los permisos otorgados desde la configuración del dispositivo. Podés así evitar que se grabe audio o se tome video sin tu consentimiento.
Cómo proteger tu privacidad
-
Revisá qué aplicaciones tienen permiso para acceder a tu cámara y micrófono desde los ajustes del teléfono.
-
Desactivá los permisos para apps que no uses o que no necesiten esos recursos.
-
Si el punto sigue apareciendo sin motivo aparente, considerá desinstalar la app sospechosa o consultar actualizaciones de seguridad.
La aparición del punto verde o naranja es una herramienta útil para que todos podamos tener mayor control sobre nuestra privacidad. Prestá atención a estos indicadores y revisá los permisos de tus aplicaciones para navegar y comunicarte con más seguridad.