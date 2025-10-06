WhatsApp ya no funcionará en estos celulares: la lista completa

La decisión forma parte de la política de la plataforma para garantizar seguridad, estabilidad y compatibilidad con nuevas funciones. Mantener soporte para sistemas excesivamente antiguos impide que WhatsApp evolucione libremente y puede generar vulnerabilidades. Por eso, teléfonos con Android 5.0 o versiones anteriores, o iPhones con iOS 15.1 o previos, quedarán fuera del servicio.

Qué modelos quedan sin WhatsApp

Entre los modelos más representativos que se verán afectados están:

Android

Samsung Galaxy S5

LG G3

Sony Xperia Z2

Motorola Moto G (primera generación)

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

iPhone / Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6 (si no fue actualizado más allá de iOS 12)

Estos equipos ya no podrán abrir la app, recibir o enviar mensajes ni acceder a nuevas actualizaciones de seguridad.

Qué sucede si tu teléfono queda obsoleto

Con el retiro del soporte, el teléfono puede empezar a fallar: la app puede no abrirse, los mensajes no enviarse, recibir errores en funciones nuevas o quedar totalmente inaccesible. Además, dejarás de recibir parches de seguridad, lo que expone tus datos personales a riesgos. WhatsApp recomienda actuar antes de la fecha límite para no perder conversaciones ni acceso.

Qué podés hacer si tu celular está en la lista

Verificá si hay actualizaciones oficiales del sistema operativo; en algunos casos el teléfono podría soportarlas.

Hacé una copia de seguridad de tus chats y archivos.

Evaluá migrar a un modelo más reciente que cumpla los requisitos de WhatsApp.

Mientras tanto, podés usar WhatsApp Web desde la PC si tu teléfono aún lo permite.

Aunque siempre genera molestias cuando una app tan usada deja de funcionar en equipos antiguos, estos cambios permiten que WhatsApp avance en seguridad y funciones modernas. Si tu dispositivo está en la lista, lo recomendable es anticiparse y buscar una alternativa compatible antes de perder el acceso. Renovar el equipo garantiza poder seguir usando WhatsApp y te asegura mayor protección de tus datos y una experiencia de uso más ágil y actualizada.