Sorpresa por el regreso del teclado físico para los celulares con una funda especial

En pleno 2025, la nostalgia gana terreno y millones de usuarios vuelven a disfrutar del clic de un teclado físico gracias a Clicks, una funda que convierte el iPhone en un híbrido entre tecnología moderna y diseño clásico. Este accesorio no solo protege el teléfono, sino que también incorpora un teclado QWERTY con teclas retroiluminadas que rememoran la era BlackBerry.

Clicks nació de la mano de un grupo de fanáticos del teclado físico, entre ellos dos youtubers y exempleados de gigantes tecnológicos como Apple y Google. Su idea fue crear un producto funcional que recupere la esencia de los celulares clásicos, pero con la tecnología actual. El teclado se conecta mediante USB-C o Lightning, según el modelo, para garantizar una respuesta inmediata sin latencia.

Una de las ventajas más destacadas es que Clicks toma energía directamente del iPhone, por lo que no necesita carga independiente ni afecta la duración de la batería en pruebas realizadas. Además, mantiene funciones esenciales como la carga inalámbrica y libera espacio en la pantalla al evitar el uso del teclado virtual, mejorando la experiencia de escritura en tareas largas como correos o notas.

Este accesorio apunta especialmente a quienes prefieren la escritura táctil sobre la pantalla, aunque su diseño puede ser motivo de debate por su estilo retro. Sin embargo, la combinación de practicidad y estética nostálgica conquistó a millones de usuarios en todo el mundo, que valoran tanto la comodidad como el guiño al pasado.

Una de las claves de la funda Clicks es que se alimenta de energía directamente del dispositivo al que está conectado.

Disponible a partir de 139 dólares, Clicks ya genera conversación y pedidos a nivel global. Más allá de ser un simple accesorio, esta funda-teclado revive una tendencia inesperada que une generaciones a través de lo vintage, demostrando que lo retro puede tener un lugar destacado en la tecnología actual.

Volvió el Nokia 1100, el histórico celular que marcó un hito en el mundo

El Nokia 1100, ese pequeño gigante que conquistó al mundo a fuerza de robustez y batería eterna, vuelve a estar en boca de todos. Lanzado originalmente en 2003, el modelo se convirtió en el celular más vendido de la historia con 250 millones de unidades comercializadas en tan solo seis años. Hoy, en plena era de los smartphones inteligentes y las pantallas infinitas, el teléfono resurge como objeto de culto y pieza codiciada por coleccionistas.

En plataformas como eBay, el Nokia 1100 puede conseguirse desde los 25 hasta los 100 dólares, dependiendo de su estado de conservación y si incluye o no su caja original. En el caso de unidades nuevas, sin uso o con todos sus accesorios, el precio puede superar esos valores, sobre todo en subastas especializadas donde la nostalgia vale oro.