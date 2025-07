Convertí tu celular viejo en un aliado para el auto: cómo darle una nueva vida útil.

Los celulares se convirtieron en una herramienta de uso diario, tanto para el trabajo como para el estudio y el ocio. Por este motivo, la tecnología avanza cada vez más rápido haciendo que las personas cambien sus celulares cada dos o tres años. En este marco, para tratar de reducir la basura electrónica que se genera, se le puede dar una segunda vida a los celulares viejos con un uso exclusivo en el auto.

Una vez que se cambie el celular por un modelo más nuevo, en lugar de tirar a la basura el anterior se puede llevar al auto y dejarlo para un uso exclusivo ahí adentro. Esto tiene dos usos concretos que benefician a la comodidad del conductor y los usuarios. Por un lado, puede utilizarse como reproductor de música exclusivo o como GPS para las rutas desconocidas.

Solo hace falta mantener el celular con carga o comprar un cable para cargarlo desde al auto, además, es necesario dejarle un chip prepago en donde se le carguen dato móviles cada vez que se necesite. Así, no hará falta pensar en la batería del celular de uso primordial a la hora de pasar música en el auto. Además, para este uso específico no hace falta tener conexión directa a internet, sino que simplemente se puede descargar la música para disfrutarla más tarde.

En el caso del GPS, para la mayoría de las aplicaciones de mapas es necesario tener conexión a internet para poder seguir el camino en tiempo real. Sin embargo, hay algunas opciones avanzadas que permiten descargar el mapa con anterioridad para poder utilizarlo en el momento que se necesite sin necesidad de datos móviles.

Otro uso que se le puede dar a los celulares viejos

Para quienes no quieran destinar su teléfono viejo al auto o no utilicen tanto el reproductor de música, hay otro uso en particular que se le puede dar: una cámara de seguridad para monitorear tu hogar en tiempo real. Se pueden descargar aplicaciones específicas que permitan monitorear la casa y, con solo dejar el celular en un punto estratégico, se puede tener un sistema de seguridad casero. Esto es ideal para supervisar mascotas, niños pequeños o adultos mayores cuando uno está fuera de casa. De esta manera, un celular olvidado puede recuperar valor al convertirse en una herramienta clave para la tranquilidad del día a día.