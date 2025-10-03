Resistente, durable y plegable: así son los nuevos Motorola

El punto clave de la familia razr 60 es la nueva bisagra de titanio.

Motorola presentó en Argentina su nueva familia motorola razr 60, una línea de smartphones plegables que promete borrar los prejuicios sobre la durabilidad de este formato. Los modelos llegan con una bisagra reforzada en titanio, certificación IP48 contra polvo y agua, y la primera pantalla externa con Corning Gorilla Glass-Ceramic, lo que los convierte en los dispositivos más resistentes de la marca hasta la fecha.

A esto se suman acabados de lujo en materiales como Alcántara italiana, madera certificada y colores Pantone seleccionados, posicionando al razr 60 ultra como el plegable más sofisticado del mercado. En otras palabras, estos equipos no solo resisten años de uso, sino que también se destacan como un accesorio de diseño premium.

Resistencia pensada para el día a día

El punto clave de la familia razr 60 es la nueva bisagra de titanio, cuatro veces más fuerte que el acero inoxidable quirúrgico. Según Motorola, puede soportar hasta un 35% más de pliegues que la generación anterior, garantizando una experiencia de uso fluida y sin preocupaciones por el desgaste.

En cuanto a la protección, los equipos cuentan con certificación IP48, lo que significa que resisten inmersiones de hasta 1,5 metros de agua dulce durante 30 minutos y están protegidos contra polvo.

Por su parte, la pantalla externa del razr 60 ultra incorpora Corning Gorilla Glass-Ceramic, que ofrece un rendimiento diez veces mejor en caídas y una resistencia superior a rayones. Un detalle clave si el celular va en bolsos o mochilas, donde suele estar más expuesto.

Diseño premium con materiales únicos

Más allá de la ingeniería, el nuevo razr 60 apuesta fuerte al diseño. El modelo ultra se ofrece en cuatro versiones: Alcántara de tacto suave, madera auténtica con certificación FSC, además de acabados inspirados en satén y cuero. Cada material se combina con un color Pantone exclusivo como Rio Red, Mountain Trail, Scarab o Cabaret.

El modelo ultra se ofrece en cuatro versiones.

Características destacadas del motorola razr 60 ultra:

Bisagra reforzada en titanio , hasta 35% más duradera.

Certificación IP48 , resistente a polvo y agua.

Pantalla externa con Gorilla Glass-Ceramic , diez veces más fuerte que generaciones previas.

Acabados de lujo : Alcántara, madera auténtica, cuero y satén.

Colores Pantone exclusivos, desde tonos vibrantes hasta inspirados en la naturaleza.

Los modelos estándar del razr 60 tampoco se quedan atrás, con acabados duraderos y colores vibrantes como Gibraltar Sea, Spring Bud y Lightest Sky. Con esta nueva generación, Motorola busca demostrar que un plegable puede ser resistente, elegante y funcional al mismo tiempo.