Baratos y con buena cámara: los mejores 5 celulares Motorola para comprar

Elegir un celular económico no significa resignar calidad de cámara. Motorola tiene varias opciones accesibles, ideales para quienes buscan buenas fotos para redes, viajes o uso cotidiano, con sensores de 50 megapíxeles, lente gran angular y modos de mejora de imagen.

Top 5 de celulares Motorola económicos que siguen en vigencia

1. Motorola Moto G85 5G

Cámara principal: 50 MP con estabilización óptica y ultra gran angular.

Frontal: 16 MP.

Pantalla: 6,6” OLED 120Hz.

Conectividad: 5G.

Precio: $599.999.

¿Por qué destaca? Saca fotos nítidas de día y de noche, graba video Full HD y tiene funciones de inteligencia artificial para retratos y paisajes. Excelente para quienes priorizan cámara y rendimiento general.

2. Motorola Edge 50 Fusion

Cámara principal: 50 MP + 13 MP ultra wide.

Frontal: 32 MP.

Pantalla: 6,7” OLED, 120Hz.

Diseño premium.

Precio: $569.999.

¿Por qué destaca? Ofrece una de las mejores cámaras para selfies, fotos nocturnas y video 4K, con un diseño elegante y pantalla de alta calidad.

3. Motorola Moto G35 5G

Cámara principal: 50 MP + 2 MP macro.

Frontal: 8 MP.

Pantalla: 6,5”.

Conectividad: 5G.

Precio: $399.000.

¿Por qué destaca? Excelente relación precio-calidad. La cámara de 50 MP responde bien en exteriores y la batería dura todo el día. Ideal para quienes buscan 5G sin pagar de más.

4. Motorola Moto G15

Cámara principal: 50 MP.

Frontal: 8 MP.

Pantalla: 6,5”.

Precio: $200.000.

¿Por qué destaca? Uno de los modelos más baratos con cámara de 50 MP, perfecto para fotos casuales, redes sociales y uso familiar.

5. Motorola Moto G05

Cámara principal: 50 MP.

Frontal: 5 MP.

Pantalla: 6,6”.

Precio: $209.999.

¿Por qué destaca? A pesar de ser el más básico, logra fotos bien definidas para el precio. Es ideal para estudiantes, adolescentes o como segundo celular.

Consejos a la hora de elegir

Todos estos modelos tienen cámara principal de 50 MP, pero si buscás más versatilidad, los que suman ultra wide o mejor cámara selfie marcan diferencia.

Verificá si necesitás grabar video en 4K o solo Full HD, según el uso.

El soporte de actualizaciones y las funciones extra (modo noche, HDR, retrato) pueden mejorar mucho la experiencia fotográfica.

Estos cinco Motorola baratos con buena cámara son ideales para renovar tu equipo y mejorar tus fotos sin gastar de más. Elegí el que mejor se ajuste a tu presupuesto y necesidades: todos ofrecen una experiencia fotográfica sólida para el día a día en 2025.