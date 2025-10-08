Para qué sirve el pequeño orificio que está debajo del celular

Ese diminuto orificio es un micrófono secundario del dispositivo.

Si alguna vez notaste un pequeño agujero junto al puerto de carga de tu celular y pensaste que no servía para nada, te contamos que cumple una función clave. Ese diminuto orificio es, en realidad, el micrófono secundario del dispositivo, y su estado puede influir directamente en la calidad de tus llamadas, grabaciones y hasta en cómo funcionan los asistentes de voz como Google Assistant o Siri.

El micrófono secundario se encarga de reducir el ruido ambiental al captar el sonido del entorno y filtrar lo que no importa. Gracias a esto, la voz se escucha más clara y nítida tanto en llamadas como en grabaciones de video. Pero si este componente se tapa o se daña, el celular puede empezar a registrar sonidos distorsionados o con mucho ruido de fondo.

Por qué es importante cuidarlo

Aunque parezca insignificante, dañar o tapar el micrófono secundario puede afectar seriamente el rendimiento del teléfono. Si se obstruye con polvo, líquido o al intentar limpiarlo con objetos puntiagudos, podrías perder calidad de audio o incluso complicar el funcionamiento del reconocimiento de voz.

Además, este pequeño micrófono tiene un papel fundamental en funciones avanzadas como la cancelación de ruido y los comandos por voz, tecnologías que dependen de que capte correctamente el sonido ambiente.

La ubicación del micrófono secundario varía según el fabricante.

La ubicación del micrófono secundario varía según el fabricante. En muchos iPhone, suele estar cerca de la cámara trasera o en el borde superior; en cambio, en Android como Samsung o Motorola, generalmente se ubica junto al conector USB-C o en la parte superior del marco.

Cómo proteger el micrófono secundario

Para mantener este componente en buen estado, conviene seguir algunas recomendaciones básicas:

Evitá la exposición a líquidos y polvo: los ambientes húmedos o con mucha suciedad pueden obstruir el orificio.

No introduzcas objetos: intentar limpiarlo con una aguja o clip puede dañarlo de forma permanente.

Usá fundas protectoras adecuadas: elegí modelos que no tapen los micrófonos ni los puertos.

Identificar correctamente este pequeño orificio te permitirá evitar dañarlo o taparlo sin querer, garantizando que las funciones de sonido, grabación y reconocimiento de voz sigan funcionando al máximo nivel.