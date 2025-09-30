Modo avión: ¿conviene activarlo para cargar el celular?

Puede ser un aliado clave para cuidar la batería de tu celular.

Activar el modo avión suele relacionarse directamente con los viajes, pero lo cierto es que esta función puede convertirse en un aliado clave para cuidar la batería de tu celular. Al desconectar las señales de WiFi, Bluetooth y red móvil, el dispositivo reduce el consumo de energía y logra que la carga sea más rápida y eficiente. En pocas palabras: si necesitás ganar unos puntos de batería en poco tiempo, poner el teléfono en modo avión puede ser la mejor opción.

El beneficio más evidente es la velocidad de carga. Al no recibir notificaciones ni ejecutar procesos en segundo plano, el celular concentra toda la energía en la batería. Esto resulta útil en situaciones de emergencia, cuando tenés que salir y el tiempo de enchufado es limitado. Además, al disminuir el calor generado por el uso constante, la batería sufre menos desgaste y prolonga su vida útil.

¿Por qué ayuda a la salud de la batería?

El modo avión no solo acelera la carga, también colabora a mantener la batería en buen estado a lo largo del tiempo. Una menor exigencia significa menos ciclos de carga innecesarios y menos calor acumulado, dos factores que suelen degradar el rendimiento.

Consejos para cargar tu celular

No lo lleves siempre al 100% : lo ideal es mantener la batería entre el 30% y el 90%.

: lo ideal es mantener la batería entre el 30% y el 90%. Evitá las cargas nocturnas : dejarlo enchufado muchas horas seguidas, sobre todo al 100%, acelera el desgaste.

: dejarlo enchufado muchas horas seguidas, sobre todo al 100%, acelera el desgaste. No bajes del 20% : las baterías de iones de litio sufren si caen demasiado.

: las baterías de iones de litio sufren si caen demasiado. Pequeñas cargas frecuentes: mejor recargar varias veces en el día que agotar la batería y cargar de cero a cien.

En iPhone, funciones como “carga optimizada” limitan automáticamente la batería al 80% para evitar estrés innecesario. En Android, podés optar por notificaciones o aplicaciones que avisen cuando el celular llega a cierto nivel de carga.

El modo avión acelera la carga y colabora a mantener la batería en buen estado más tiempo.

¿Qué pasa con la carga rápida?

No es dañina en sí misma, ya que los celulares actuales están diseñados para soportarla. Sin embargo, el calor extra que genera puede afectar la batería a largo plazo. Por eso, lo recomendable es usarla solo cuando realmente haga falta.

En definitiva, activar el modo avión mientras cargás el celular es un truco simple y efectivo para ahorrar tiempo y cuidar la batería. Si sumás buenos hábitos de carga, tu dispositivo no solo se cargará más rápido, sino que también te durará más.