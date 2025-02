iPhone plegable: furor por las filtraciones del celular de Apple

Las filtraciones apuntan que el iPhone plegable sería un celular similar al Samsung Galaxy Flip.

Los celulares plegables llegaron para quedarse en el mercado tecnológico y ya son varios los fabricantes que tienen sus diseños: Motorola, Oneplus, OPPO, Samsung, Vivo, Honor, Huawei y Xiaomi. En ese marco, iPhone Fold de Apple es un rumor que cada día cobrar más fuerza ante las patentes que se filtraron, como distintos mecanismos de bisagra y paneles OLED más delgados. Así y todo, el dispositivo flexible de la marca estadounidense lleva años siendo haciéndose esperar.

En primer lugar, debemos mencionar que Apple no confirmó las intenciones de su celular plegable, pero muchas patentes se firmaron y varias filtraciones revelan el objetivo de lanzar un teléfono con esta tecnología que es tendencia. La última versión sobre el nuevo móvil indica una paralización y no que se habría cancelado definitivamente. Sin embargo, hay varios proyectos cancelados por Apple antes de su salida, como el Apple Car.

Existen informaciones contradictorias sobre la fecha de lanzamiento del iPhone plegable, pero aunque hubo indicios optimistas que apuntaban a este 2025, los filtradores señalan a 2026 como mínimo. Así lo estimaron el analista cercano a la cadena de suministros Ross Young, The Wall Street Journal o el medio asiático IT Home. Otras fuentes, como TrendForce que afirman que no se podría ver nada hasta 2028.

Si queda claro que la tecnología plegable de Apple está a punto de despegar, pudiendo incluso ver un iPad plegable por esas fechas, según apuntó Mark Gurman. Luego, debemos señalar que existen diferentes formatos posibles para el pliegue del iPhone plegable y de todos ellos ha presentado Apple diferentes patentes que nos dejan los dos formatos:

Parecido al Galaxy Z Flip: un celular con dimensiones habituales cuando está desplegado y un simple complemento que entra en cualquier bolsillo al estar plegado.

un celular con dimensiones habituales cuando está desplegado y un simple complemento que entra en cualquier bolsillo al estar plegado. Similar al Galaxy Z Fold: un iPhone más o menos normal estando plegado y acercándose a un tamaño tablet al desplegarse.

Las versiones del nuevo celular plegable de Apple son cada vez más fuertes y se aguarda la confirmación.

Diseño y pantalla del iPhone plegable

Mientras tanto, un analista experto en semiconductores llamado Junkanlosreve publicó una mega filtración en X donde abordó varios puntos de un terminal tipo fold de Apple. A continuación las versiones de ese especialista sobre el celular iPhone plegable:

Dimensiones del iPhone plegable: tendría un grosor de apenas 4,6 milímetros desplegado y 9,2 milímetros desplegado.

tendría un grosor de apenas 4,6 milímetros desplegado y 9,2 milímetros desplegado. Pantalla: panel AMOLED fabricado por Samsung que tendría dimensiones de 6,1 pulgadas plegado y más de 12 pulgadas desplegado.

panel AMOLED fabricado por Samsung que tendría dimensiones de 6,1 pulgadas plegado y más de 12 pulgadas desplegado. Material: se aguarda que esté fabricado en aluminio.

se aguarda que esté fabricado en aluminio. Sistema de cámara frontal: ofrecería una tecnología de Meta Lens sin especificar demasiado la resolución o tipo de sensor más allá de ser un gran angular.

ofrecería una tecnología de Meta Lens sin especificar demasiado la resolución o tipo de sensor más allá de ser un gran angular. Lentes de cámara trasera: se la suministrarían Largan y Sunwoo, aunque se desconocen especificaciones más allá de su estructura híbrida de vidrio y plástico.

se la suministrarían Largan y Sunwoo, aunque se desconocen especificaciones más allá de su estructura híbrida de vidrio y plástico. Batería: doble batería de acero inoxidable que alcanzaría los 5.000 mAh.

Posible precio del iPhone plegable

Finalmente, si se considera un hardware potente, con toda la tecnología plegable, se puede imaginar un valor de 2.000 euros. Para comparar podemos indicar que los actuales iPhone 'Pro Max', en concreto el iPhone 16 Pro Max, que es el último lanzado hasta la fecha, tiene un precio de 1.469 euros de base. Por ende, el plegable costaría al menos 100 euros más que eso.