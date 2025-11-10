EN VIVO
¿Es conveniente comprar un celular plegable? Qué tener en cuenta

La llegada de los teléfonos plegables abrió una nueva categoría dentro del mercado móvil: pantallas grandes en cuerpos compactos, bisagras avanzadas y diseños innovadores. ¿Vale la pena volver a este formato?

10 de noviembre, 2025 | 17.09

La pregunta clave para muchos usuarios es si realmente vale la pena invertir en un celular plegable hoy, frente a un modelo tradicional que sigue siendo más barato y más probado. Este análisis express revisa los factores que importan antes de decidir y te ayuda a saber si un plegable se ajusta a tus necesidades.

Factores clave para evaluar antes de comprar un plegable

Precio y disponibilidad

Los plegables continúan siendo dispositivos premium. Su precio es significativamente más alto que el de los smartphones tradicionales casi equivalentes, debido a pantallas más complejas, bisagras, materiales especiales y producción más limitada. La diferencia puede representar 40% o más sobre un modelo “normal” con especificaciones similares.

Durabilidad y fiabilidad

Aunque las marcas han mejorado mucho los mecanismos, los plegables aún enfrentan mayores exigencias en la bisagra, pantalla flexible, y resistencia al polvo y líquidos. Es importante verificar garantías, historial de la serie y actualizaciones de software.

Tamaño, formato y experiencia de uso

El gran atractivo del plegable es la versatilidad: poder tener una pantalla tipo tablet cuando el dispositivo está abierto y un teléfono portátil cuando está cerrado. Pero eso depende de cómo uses el móvil. Si casi solo lo usás para redes y cámara, quizá un modelo tradicional ofrezca mejor relación precio-uso.

Ecosistema de aplicaciones y soporte

Algunos desarrolladores aún optimizan poco sus apps para pantallas plegables o formatos inusuales. Verificá que las apps que usás funcionen bien en modo abierto y cerrado, y que la marca brinde soporte a largo plazo.

Actualizaciones y valor de reventa

Dado que es una categoría emergente, ciertos modelos pueden depreciarse más rápido. Considerá cuánto te importa que el dispositivo siga recibiendo actualizaciones de sistema y qué valor tendrá dentro de 2-3 años.

¿Para quién es un plegable?

  • Ideal si priorizás multitarea, pantalla grande para leer, ver contenido o trabajar, y querés destacarte con un diseño innovador.

  • Menos recomendable si tu uso es básico, querés gastar menos y buscás máxima fiabilidad o mejor cámara con menor precio.

MÁS INFO

¿Deberías pasar al formato plegable?

Comprar un celular plegable hoy es una apuesta calculada. Si tu presupuesto lo permite, valorás la experimentación de diseño y vas a sacar provecho de la doble dimensión (teléfono + mini-tablet), puede ser una excelente elección.

Sin embargo, si lo más importante para vos es valor-precio, fiabilidad probada y gastar menos, un teléfono tradicional sigue siendo la opción más sensata. Analizá tu uso, presupuesto y cuánto querés invertir en innovación antes de decidir.

