Pagar con el celular ya es parte del día a día de muchísimos argentinos. Gracias a la tecnología NFC, los smartphones funcionan como billeteras digitales: sirven para abonar sin contacto en un café, en el súper o incluso acreditar cargas en la SUBE.

Si bien en un principio eran un bien escaso, ahora, lejos de ser un lujo, se pueden conseguir celulares con NFC a precios accesibles y en cuotas sin interés. Motorola es una de las marcas que más fuerte viene apostando en este segmento y tiene una serie de opciones diversas, con precios que arrancan desde $260.000.

Los 5 celulares con NFC de Motorola más baratos

Moto g15 : su versión de 128 GB cuesta $259.999 , mientras que la de 256 GB se ofrece a $299.999. Se pueden pagar en hasta 6 cuotas sin interés.

: su versión de 128 GB cuesta , mientras que la de 256 GB se ofrece a $299.999. Se pueden pagar en hasta sin interés. Moto g35 5G : incluye 256 GB de almacenamiento, con un precio de $399.999 . También en 6 cuotas sin interés.

: incluye 256 GB de almacenamiento, con un precio de . También en sin interés. Moto g56 5G : un esclaón por encima del anterior. Se consigue a $499.999 y puede pagarse en 9 cuotas .

: un esclaón por encima del anterior. Se consigue a y puede pagarse en . Moto g75 5G : tiene tecnología Water Touch y también ronda los $499.999 . Puede pagarse en 6 cuotas .

: tiene tecnología Water Touch y también ronda los . Puede pagarse en . Moto g86 5G: es el más potente de la línea g, con 24 GB de RAM y cámara de 50 MP. Disponible a $599.999 en hasta 9 cuotas.

Otras opciones premium

Para quienes estén un poco más holgados y busquen una experiencia premium, Motorola también ofrece los nuevos razr 60 y edge 60, que combinan diseño, cámaras avanzadas y procesadores de última generación. La familia edge 60 ofrece los mejores procesadores, baterías de gran autonomía con carga rápida, amplias pantallas y cámaras para fotos y videos en cualquier condición. Los precios oscilan entre los $649.999 y $999.999, con 12 pagos sin interés.

Por su parte, los razr 60 combinan diseño exquisito con potentes procesadores, cámaras, baterías y diversos agentes de Inteligencia Artificial con las pantallas más versátiles. El razr 60 arranca en $1.299.999 y el razr 60 ultra en $2.099.999, ambos también financiables en hasta 12 cuotas.