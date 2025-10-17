Día de la Madre: 10 celulares de Movistar, Claro y Personal para regalarle a mamá

Para el Día de la Madre, repasamos 10 celulares destacados de Movistar, Claro y Personal, ideales para regalar en esta fecha. Son opciones equilibradas en rendimiento, batería y cámara, que permiten elegir entre practicidad, diseño o potencia. Las operadoras ofrecen precios actualizados, beneficios exclusivos y modelos 5G, pensados para cada estilo de mamá.

Movistar: equilibrio entre precio y funcionalidad

Movistar combina sus promociones con su Plan Canje, que permite entregar un celular usado como parte de pago. Estas son algunas opciones destacadas:

Motorola Moto G35 5G (128 GB) – $219.999 . Uno de los más completos por su precio, con buena cámara y batería de larga duración.

Samsung Galaxy A16 (128 GB) – $339.999 . Pantalla grande, diseño moderno y rendimiento ideal para el día a día.

Xiaomi Redmi Note 13 4G (128 GB) – $355.999 . Excelente cámara de 108 MP y fluidez para multitareas.

TCL 50 SE (128 GB) – $175.999. Ideal para quienes buscan un smartphone simple y confiable.

Claro: modelos funcionales con planes especiales

Claro ofrece equipos con descuentos y financiación en hasta 12 cuotas, además de combos con accesorios.

Samsung Galaxy A15 (128 GB) – $322.499 . Ideal para redes sociales, fotos familiares y llamadas diarias.

TCL 50 5G (128 GB) – $175.499 . Opción económica con conectividad 5G.

ZTE Blade V50 Design (128 GB) – $199.999. Rendimiento ágil y diseño delgado.

Personal: opciones prácticas y cuotas sin interés

Personal mantiene su enfoque en equipos accesibles y cuotas sin interés para facilitar la compra.

TCL 505 NFC (128 GB) – $149.999 . Ideal como primer smartphone o para uso básico.

Nokia G22 (128 GB) – $279.999. Resistente, sustentable y con batería que supera los dos días.

Samsung Galaxy A05 (128 GB) – $350.999. Versión moderna y resistente, con triple cámara, pantalla FHD+ y batería de 5000 mAh.

Cómo elegir el modelo ideal

Para mamás que aman las fotos y videos, el Redmi Note 13 4G se destaca por su cámara. Quienes buscan batería y durabilidad, pueden optar por el Moto G35 5G o el G24 Power. Y si se trata de un regalo funcional y económico, los TCL 505 NFC o 50 SE ofrecen una experiencia equilibrada y confiable.