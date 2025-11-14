Cómo es One Plus 15, el celular que compite con iPhone 17 Pro y Samsung Galaxy S25 Ultra

El One Plus 15 es uno de los mejores smartphones Android disponibles para fin de año.

El nuevo OnePlus 15 ya es oficial y viene con un combo de lo más potente: procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, una batería de 7.300 mAh, pantalla de 6,78″ con tasa de refresco de hasta 165 Hz y un sistema de cámaras triple de 50 MP que promete dar que hablar. Todo eso lo posiciona como uno de los mejores smartphones Android disponibles para fin de año.

Desde la firma aseguran que este modelo incorpora funciones de inteligencia artificial potentes, gracias a la integración de OxygenOS 16 y la plataforma Google Gemini. El chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, fabricado en proceso de 3 nm, acompañando a una GPU Adreno 840 y una NPU capaz de mejorar un 37 % el procesamiento de IA frente a la generación anterior, aporta potencia de sobra.

Características del nuevo OnePlus 15

Pantalla, batería y autonomía

La pantalla del OnePlus 15 es un panel LTPO de 6,78″ con resolución 1.272 × 2.772 px, tasa de refresco que llega a los 165 Hz y brillo máximo de hasta 1.800 nits (según algunos medios alcanza incluso 4.500 nits en “pico”). Esta combinación promete fluidez extrema y una experiencia visual top incluso a pleno sol.

En cuanto a autonomía, la batería de 7.300 mAh usa tecnología Silicon NanoStack, promete que tras cuatro años conservará al menos el 80 % de su capacidad original, y cuenta con carga rápida por cable de hasta 120 W y carga inalámbrica de 50 W. La marca asegura que se puede completar la carga en unos 35–39 minutos.

Cámaras y diseño

En el apartado fotográfico, encontramos una configuración de tres sensores de 50 MP: principal, ultra gran angular y teleobjetivo periscópico con zoom óptico 3,5× y zoom de calidad óptica 7×. Esta cámara apuesta fuerte a la fotografía computacional, con un nuevo motor de imagen llamado DetailMax Engine que mejora detalles, movimiento y tomas nocturnas.

El diseño combina metal y vidrio con marcos ultrafinos (1,15 mm), opciones de acabado como Infinite Black, Sand Storm o Ultra Violet y certificaciones de resistencia que incluyen IP66, IP68 y hasta IP69K, lo que lo hace especialmente robusto ante polvo, agua y temperaturas extremas.

El modelo incorpora funciones de IA potentes, gracias a la integración de OxygenOS 16 y la plataforma Google Gemini.

Precio, disponibilidad y conclusión

El dispositivo ya está disponible en mercados como España. La versión base de 12 GB + 256 GB arranca en 979 €, mientras que la de 16 GB + 512 GB sale por 1.129 €.

En resumen: el OnePlus 15 ofrece especificaciones de lujo, rendimiento top y diseño ambicioso. Si estás buscando un Android de gama alta que no deje nada al azar, este modelo merece tu atención.