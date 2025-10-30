Cinco celulares con cámara premium en cuotas y a menos de $600.000

En un contexto de renovación tecnológica constante, Motorola apuesta por acercar sensores avanzados, estabilización óptica y software de IA a más usuarios. Hoy, la fotografía móvil dejó de ser un lujo de gama alta. Gracias a mejoras en hardware y algoritmos de procesamiento, es posible capturar escenas nocturnas, retratos y tomas en movimiento con calidad profesional en equipos accesibles.
Con esto en mente, Motorola ofrece un line-up pensado para creadores, influencers y usuarios que priorizan la cámara como herramienta diaria. A continuación, cinco modelos destacados con sus precios actuales en Argentina.
moto g15: cámara de 50 MP con IA y el precio más conveniente
El moto g15 se posiciona como una opción equilibrada para quienes buscan buena cámara sin gastar de más. Incorpora un sensor principal de 50 MP con Inteligencia Artificial, Night Vision Automático para fotos nocturnas y lente ultra gran angular para capturar más escena sin perder detalle.
- Precio: $279.999 (128 GB) o $319.999 (256 GB).
- Financiación: hasta 6 cuotas sin interés.
moto g05: buena cámara al mejor precio
El moto g05 incluye una cámara de 50 MP con IA y modo Night Vision, logrando fotos claras incluso en baja luz. Su sensor de luz ambiental ayuda a enfocar más rápido y obtener retratos naturales.
- Precio: $219.999 (64 GB) o $249.999 (128 GB).
- Cuotas: 6 sin interés.
moto e15: cámara con IA y diseño premium
El moto e15, con una cámara de 32 MP impulsada por IA, ofrece gran experiencia fotográfica a precio accesible. Hasta 6 GB de RAM con RAM Boost y batería de 5.200 mAh (≈40 horas). Ideal para quienes buscan diseño, batería y buena cámara sin exceder los $200.000.
- Precio: $189.999.
- Cuotas: 6 sin interés.
moto g56 5G: fotos con IA y conectividad de nueva generación
El moto g56 5G suma un sistema Sony LYTIA 600 de 50 MP, Visión Nocturna Automática y retratos con IA. Una opción para quienes quieren cámara pro y conectividad 5G sin pagar gama alta.
- Precio: $499.999.
- Cuotas: 9 sin interés.
moto g86 5G: imágenes profesionales y diseño premium
Modelo más avanzado de la lista. El moto g86 5G integra sensor Sony LYTIA 600 de 50 MP con OIS y tecnología Quad Pixel.
- Precio: $599.999.
- Cuotas: 9 sin interés.
Con esta selección, Motorola refuerza la idea de que no es necesario invertir cifras millonarias para acceder a cámaras avanzadas, estabilización óptica y herramientas de edición asistida por inteligencia artificial.
Además, todos los modelos están disponibles en cuotas sin interés, lo que facilita aún más el acceso a tecnología fotográfica de última generación.