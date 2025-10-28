Cambian para siempre las llamadas: la novedad que sumará Android

Aunque la nueva función todavía está en desarrollo, su hallazgo en versiones beta de la app sugiere que Google buscará lanzar esta característica durante fines de 2025, empezando por dispositivos Pixel y luego extendiéndola al resto del ecosistema Android.

El cambio refleja una mayor integración entre identidad digital y llamadas de voz, un área que había estado estática durante años. Esta mejora marca un paso importante en la experiencia de comunicación telefónica tradicional.

Qué implica esta personalización

Hasta ahora, Android permitía que cada usuario estableciera cómo veía a sus contactos gracias a las “Tarjetas de llamada” (Calling Cards). La novedad es que ahora también podrás decidir cómo te verán los demás cuando llamás o te llaman. Esto incluirá:

Foto de perfil seleccionada o animada .

Colores o tipografías personalizados.

Posiblemente, información adicional visible para quien recibe la llamada.

Ajustes de visibilidad y privacidad para controlar cuándo y con quién se comparte ese diseño.

El sistema permitirá que tanto tú como tus contactos vean un diseño definido por cada uno. El reto técnico está en cómo se gestionará la visualización cuando ambos hayan personalizado su tarjeta: ¿cuál se mostrará? Google deberá resolver este detalle antes del lanzamiento público.

Disponibilidad y próximos pasos

La función está actualmente en fase beta y forma parte del proyecto interno "Nano Banana" de Google, que trabaja en mejorar la experiencia de comunicación en Android. Su llegada se espera para algún momento de 2025, primero en los teléfonos de la marca Pixel y luego en otros dispositivos compatibles.

Para activarla, cuando esté disponible, es probable que baste con tener la última versión de la app Teléfono de Google, ir a Configuración → Tarjeta de llamada o similar, y cargar tu estilo. Luego, quienes te llamen o a quienes llames podrían ver el diseño.

Con esta mejora, Google pretende darle un nuevo aire a las llamadas tradicionales, combinándolas con identidad visual y personalización. En una época donde dominan los mensajes y las videollamadas, la empresa apuesta a hacer de la voz algo más personal y expresivo.