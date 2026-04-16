14 fondos de pantalla originales para iPhone y Android de Artemis II

La NASA se volcó con esta misión y creó una colección de fondos de pantalla para que cualquiera pueda llevar en su celular algunas de esas imágenes. El anuncio oficial fue: "¡Vive la magia de nuestra misión lunar dondequiera que vayas! Descarga fondos de pantalla móviles gratuitos y lleva tu dispositivo a la nueva era de la exploración".

Qué imágenes incluye la colección

La colección incluye imágenes identificadas como Setting Earth, Edge of Lunar Day, Orientale Basin, Lunar Closeup, New Moon View, Vavilov Crater, Peeking at Earth, Earthset, Backlit Earth, Earth Views from the Artemis II Crew, Earth Perspective, Looking Back at Earth, In Eclipse y Eclipse View from Orion.

Entre los momentos más impactantes se encuentran el eclipse solar visto desde el espacio profundo —una perspectiva nunca antes registrada por la humanidad—, imágenes del hemisferio oculto de la Luna y composiciones donde la Tierra aparece como un arco luminoso sobre el horizonte lunar. Todas las fotos están fechadas el 7 de abril y tienen formatos ligeros, lo que permite descargarlas incluso con datos móviles.

Dónde descargarlos

La NASA ha puesto a disposición las imágenes en su sitio oficial: nasa.gov/artemis-ii-mobile-wallpapers. Para descargar las fotografías, solo es necesario ingresar al sitio y elegir las que prefieran. La descarga es gratuita y sin registro.

Cómo configurarlos en iPhone

Para establecer las imágenes de Artemis como fondo de pantalla en un iPhone, primero descargá la foto desde el sitio de la NASA y guardala en la galería. Luego, abrí la imagen, pulsá el icono de compartir y seleccioná "Usar como fondo de pantalla". Ajustá la imagen según tu preferencia y confirmá la opción para aplicarla en la pantalla de bloqueo, inicio o ambas.

Cómo configurarlos en Android

En dispositivos Android, descargá la imagen y guardala en tu galería. Accedé a la foto, tocá el menú de opciones y elegí "Establecer como fondo de pantalla". Luego, seleccioná si deseás aplicarla en la pantalla de inicio, de bloqueo o en ambas.

Un consejo práctico: las imágenes con mucho detalle en el centro, como las vistas del cráter Vavilov o el Earthset, suelen lucir mejor en la pantalla de bloqueo. Para la pantalla de inicio, donde conviven con los íconos de las apps, funcionan mejor los fondos con cielos oscuros y menos elementos.