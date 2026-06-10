Canadá presenta un proyecto para prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años

FOTO DE ARCHIVO: Aplicaciones de redes sociales mostradas en un teléfono móvil.

El Gobierno canadiense presentó el miércoles un nuevo proyecto de ley sobre ‌seguridad digital que prohibiría ‌el uso de las redes sociales a los menores de 16 años, con excepciones para aquellas plataformas que cumplan determinados estándares de seguridad, meses después de que Australia promulgó la primera prohibición mundial del uso de las redes sociales ​por parte de ⁠los jóvenes.

El proyecto de ley también tiene ‌como objetivo hacer que los chatbots ⁠con IA sean más seguros ⁠mediante la creación de un organismo regulador digital encargado de establecer normas de seguridad, dijo un funcionario ⁠del Gobierno.

La presentación en el Parlamento se ​hizo semanas después de que ‌las familias afectadas por uno ‌de los peores tiroteos masivos del país ⁠demandaron a OpenAI, alegando que la empresa sabía que el presunto asesino estaba planeando el ataque a través de ChatGPT, pero no avisó ​a la ‌policía.

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En diciembre, Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. Un mes después de la ⁠entrada en vigor de la ley, las empresas de redes sociales desactivaron de forma colectiva las cuentas de casi 5 millones de adolescentes.

Francia, Dinamarca y Polonia también están considerando endurecer las normas sobre el uso de las redes sociales por parte de los ‌menores, mientras que Grecia anunció en abril que prohibiría el acceso a los menores de 15 años a partir de enero de 2027.

En una sesión informativa técnica, los funcionarios del Gobierno indicaron que ‌la aprobación del proyecto de ley podría tardar un año y que, una vez aprobado, se necesitarían ‌18 meses para ⁠crear el organismo regulador digital.

El primer ministro Mark Carney cuenta con una ​escasa mayoría en el Parlamento, que pronto entrará en el receso de verano boreal.

Con información de Reuters