Chau a los auriculares con cable: cada vez menos celulares los aceptan

¿Los auriculares con cable no van más? En 2025, fabricantes clave y diseños de gama media-alta están adoptando únicamente salidas inalámbricas o digitales (USB-C/Lightning), reforzando la transición hacia auriculares Bluetooth o adaptadores.

El cambio responde a múltiples factores: diseño más delgado del dispositivo, mayor espacio para batería o componentes internos, resistencia al polvo y al agua, así como una estrategia comercial que apuesta por audífonos sin cable o accesorios propios. Esto implica que quienes aún usan auriculares con cable deberán adaptarse o buscar modelos con salida compatible.

Por qué se abandona el jack clásico

El conector de 3,5 mm ha sido un estándar durante décadas, pero su eliminación se acelera por tres motivos principales:

Espacio físico y diseño : quitar el puerto permite dispositivos más delgados, mayor batería o mejoras estructurales.

Streaming de audio y sonido de calidad : muchos fabricantes sostienen que los auriculares inalámbricos ofrecen mejor experiencia y controlado por software (ecualización, cancelación de ruido).

Ecosistema propietario: al eliminar el jack, las marcas fomentan el uso de su propio puerto USB-C, Lightning o tecnología inalámbrica, elevando el valor de accesorios oficiales.

En 2025, tal como recoge la estadística de un análisis del mercado móvil, la mayoría de los smartphones de nueva generación presentan ausencia de jack en modelos medianos-altos y premium, mientras que modelos de gama baja aún lo conservan, pero disminuyen año a año.

¿Qué cambia para el usuario y qué alternativas tiene?

Para muchas personas, esto significa adaptarse. Aquí algunas opciones:

Usar un adaptador de USB-C a jack 3,5 mm o Lightning a jack si tu equipo lo permite.

Comprar auriculares Bluetooth , que hoy ofrecen buena calidad de sonido, batería considerable y comodidad inalámbrica.

Verificar al comprar un teléfono si incluye puerto de audio o adaptador, para evitar sorpresas.

Además, la eliminación del jack trae ciertos sacrificios: el auricular inalámbrico requiere carga, puede haber latencia en juegos o incompatibilidades con algunos accesorios antiguos. Por eso, al actualizar el móvil, vale la pena revisar estos aspectos.

En resumen, el fin del conector de auriculares con cable se está consolidando en el mercado. Si estás pensando en cambiar de teléfono o ya estás usando uno sin jack, es el momento de decidir qué cambio querés hacer: adaptarte a Bluetooth o buscar soluciones compatibles.