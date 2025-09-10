El delgado iPhone Air podría suponer una victoria de diseño para Apple, según los analistas

Una persona sostiene un bolígrafo delante de un iPhone Air durante un evento de Apple en el Steve Jobs Theater de su campus en Cupertino, California, EEUU

El consejero delegado de Apple, Tim Cook, pareció emular a su predecesor y genio del diseño Steve Jobs el martes cuando presentó el iPhone Air, el teléfono más delgado de la compañía hasta la fecha y el mayor cambio en ocho años, con una gama que los fans y los analistas consideraban estancada.

Cook dio el pistoletazo de salida al evento anual de lanzamiento de productos de la empresa en su sede de Cupertino, en el estado de California, con una cita de Jobs: "Para nosotros, el diseño va más allá de cómo se ve o se siente algo. El diseño es también cómo funciona".

Dentro de su fino marco de 5,6 mm, más fino que el teléfono inteligente S25 Edge de Samsung Electronics con un grosor de 5,8 mm, los circuitos del iPhone Air se han reducido al tamaño de unos cuantos sellos de correos, para cumplir con la afirmación de Apple de "autonomía para todo el día".

Muchos analistas habían pronosticado una acogida floja antes del evento, pero algunos dijeron el martes que los cuatro nuevos iPhone - Air, 17, 17 Pro y 17 Pro Max - constituían una gama que probablemente atraería a clientes con presupuestos variados.

Las acciones de la empresa se han estancado, perdiendo un 6,4% en lo que va de 2025, mientras que otros gigantes tecnológicos como Microsoft y Nvidia han registrado revalorizaciones de dos dígitos. Su valor de mercado, 3,5 billones de dólares, la convierte en la tercera empresa más valiosa del S&P 500, por detrás de esas dos compañías.

Aún persisten las dudas sobre si el nuevo teléfono inteligente cumplirá con la capacidad de batería prometida y si los consumidores se conformarán con una cámara menos.

Incorporará el mejor y más nuevo procesador A19 Pro de Apple, ajustado para tareas de inteligencia artificial, y dos nuevos chips de comunicaciones personalizados.

"Escuché fuertes aplausos en el momento en que se anunció", dijo Gaurav Chaudhary, un YouTuber con casi 24 millones de seguidores, conocido popularmente como "Technical Guruji".

Alabó el marco de titanio del Air y el cristal "ceramic shield", que según Apple hacen que el dispositivo sea más duradero.

El iPhone Air, que toma prestado su nombre y lenguaje de diseño del portátil de Apple, puede ser lo que los fans de la empresa han deseado durante años: un dispositivo que se distinga de sus competidores repleto de proezas de ingeniería de hardware.

En el lado negativo, sin embargo, el iPhone Air solo tiene una cámara, frente a las dos cámaras independientes del iPhone 17 básico y las tres de los modelos Pro.

Pero los analistas dijeron que el iPhone Air, especialmente, probablemente estimulará muchas actualizaciones, impulsando las ventas de Apple en la crucial temporada de compras navideñas.

También podría ayudar a Apple a recuperar clientes en China, donde ha perdido cuota de mercado frente a los teléfonos inteligentes más delgados y baratos de sus competidores, dijeron los analistas, aunque algunos advirtieron sobre las perspectivas de ventas en dicho mercado para el nuevo iPhone Air.

"No esperamos que el iPhone Air suponga un gran impulso para las ventas, en un momento en que Apple ha reducido la duración de la batería, las cámaras y el sonido para lograr un diseño más delgado, características cruciales para los consumidores", dijo Will Wong, analista de teléfonos inteligentes de la firma de investigación IDC.

El iPhone Air tiene un precio intermedio y es 100 dólares más barato que el Galaxy S25 Edge de Samsung, que llegó a los mercados este año y vendió un millón de unidades en el segundo trimestre, según IDC.

Según Nabila Popal, directora de investigación de la unidad Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker de IDC, este precio debería convertirlo en un éxito de ventas.

"Apple llega tarde, pero cuando lo hace, lo hace más grande o más fuerte o mejor que nadie", dijo Popal.

Con información de Reuters