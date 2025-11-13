Cómo devolver un producto de Amazon Bazaar en 4 pasos

Amazon Bazaar funciona como una plataforma independiente.

Amazon Bazaar ya está disponible en la Argentina y se suma al boom de plataformas para comprar productos económicos del exterior, como Mercado Libre, Shein y Temu. La app se destaca por ofrecer miles de artículos a precios muy bajos y por permitir devoluciones rápidas cuando el producto no coincide con la descripción, llega fallado o no es el talle correcto. Además, las entregas suelen concretarse en dos semanas o menos, lo que la convierte en una opción accesible para quienes buscan compras internacionales baratas y con respaldo del gigante Amazon.

A diferencia de la aplicación tradicional de Amazon, Amazon Bazaar funciona como una plataforma independiente enfocada exclusivamente en artículos económicos de moda, hogar y estilo de vida. Los usuarios que ya tengan cuenta de Amazon pueden ingresar directamente, mientras que quienes creen una cuenta nueva acceden a un 50% de descuento en su primer pedido. La app también ofrece ahorros extras a medida que el carrito se llena y la posibilidad de obtener envíos gratis si se supera el monto mínimo local de $35.000.

Para compras más grandes, Amazon Bazaar mantiene la política de la tienda estadounidense: envíos con tarifa plana de 5 dólares y aranceles de importación que van del 24% al 32%, dependiendo del valor final de la compra. La app, lanzada hace unos meses en México, ya está disponible en 14 países, incluida la Argentina.

Cómo funcionan las devoluciones en Amazon Bazaar

Amazon Bazaar permite devolver productos si llegan dañados, no coinciden con su descripción o no son del talle correcto. El proceso es gratuito siempre que se inicie dentro de los 15 días posteriores a la recepción del pedido. Los pasos para hacer una devolución son:

Abrir Amazon Bazaar desde el celular. Ir a “Pedidos” y seleccionar el artículo a devolver. Iniciar la solicitud, indicando el motivo y siguiendo las instrucciones de la app. Empaquetar y enviar el producto, usando la etiqueta proporcionada en la aplicación. El reembolso se realiza una vez que Amazon recibe y verifica el producto.

Amazon Bazaar funciona como una plataforma independiente.

Cómo descargar Amazon Bazaar

La plataforma funciona únicamente como aplicación móvil, sin versión web. Está disponible para Android y iPhone.