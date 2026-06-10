Amazon obtiene un crédito de 17.500 millones de dólares mientras eleva su inversión en IA

FOTO DE ARCHIVO. Evento Amazon Delivering the Future EMEA 2026

Amazon.com ​obtuvo un préstamo de 17.500 millones de dólares de entidades crediticias como ‌Citibank, informó el ‌gigante tecnológico, en un momento en que está aumentando su inversión en infraestructura de inteligencia artificial.

Entre los prestamistas también se encuentran BofA Securities, JPMorgan Chase, HSBC y Wells Fargo, indicó Amazon en un comunicado ​de fecha ⁠8 de junio, y añadió que ‌la financiación se destinará a fines ⁠corporativos generales.

Las grandes empresas ⁠tecnológicas, entre ellas Alphabet y Meta, han dado señales de que el gasto en IA ⁠no se ralentizará, y que los ​desembolsos combinados superarán este ‌año los 700.000 millones de ‌dólares, frente a los aproximadamente 600.000 ⁠millones de dólares anteriores.

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Para financiar sus inversiones en IA, algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo están recurriendo ​a los ‌mercados de deuda y captando capital, lo que supone un cambio respecto a la dependencia principal de las reservas de efectivo para financiar ⁠la expansión.

Meta solicitó en octubre su mayor emisión de bonos hasta la fecha, por un valor de hasta 30.000 millones de dólares, mientras que Alphabet reveló el mes pasado sus planes de vender por primera vez bonos ‌denominados en yenes japoneses.

El nuevo acuerdo de Amazon consiste en una línea de crédito a plazo con desembolso diferido, lo que significa que puede retirar los importes según sea ‌necesario en lugar de recibir la totalidad del importe por adelantado.

Esta semana, Amazon solicitó una ‌emisión de ⁠deuda en cinco tramos en Canadá por hasta 14.000 millones de ​dólares canadienses.

Con información de Reuters