En medio del debate por el proyecto que busca poner un freno al aumento tarifario en los servicios públicos impulsado por el Gobierno, el senador de Cambiemos, Esteban Bullrich, confirmó que el Ejecutivo no presentará ningún proyecto para limitar las tarifas.

En diálogo con el programa "Ahora es Cuando", que se emite por FM Blue, Bullrich afirmó que "no hay margen para morigerar el aumento de tarifas". En ese sentido, confirmó que "desde el oficialismo no va a salir un nuevo proyecto de tarifas".

"Estamos en una situación vulnerable y sensible"

"Nosotros no tenemos una alternativa, no hemos encontrado una alternativa. Entendemos que esta que se encuentra sobre la mesa (la presentada por la oposición) no es realizable", agregó el ex ministro de Educación.

La Cámara Alta pasó para el próximo martes a las 11 la definición sobre el proyecto de la oposición para limitar limitar el tarifazo. El senador del PJ, Miguel Pichetto, había expresado que si no había una propuesta razonable del Gobierno, votaría el freno de la suba de tarifas tal cual como llegó de Diputados.

En ese sentido, el senador ratificó el rumbo del Gobierno: "No encontramos manera de evitar una suba de tarifas", al tiempo que habló sobre la propuesta de la oposición: "Estamos dispuestos a escuchar, pero la propuesta original es insostenible".

Por último, Bullrich advirtió que "estamos en una situación vulnerable y sensible" y destacó que "el primer objetivo es bajar la inflación, porque eso impacta en los que menos tienen".