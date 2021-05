Whatsapp: qué cambia en la política de privacidad a partir de hoy

Hoy cambia la política de privacidad de Whatsapp. Enterate cuáles son los nuevos cambios y cómo te afectará en tu línea.

A partir del sábado 15 de mayo, Whatsapp implementará una nueva política de privacidad para sus usuarios. La aplicación de mensajería instantánea volverá al modelo de intercambio de datos de usuarios con Facebook, lo cual beneficiará a las empresas a la hora de obtener información para su campaña de marketing y publicidad.

WhatsApp iba a implementar sus nuevas políticas de privacidad el pasado 8 de febrero, pero luego anunció su nueva entrada en vigor para el 15 de mayo de 2021. La postergación obedeció a una ola de críticas que despertó el anuncio original no solo porque era confuso a nivel comunicacional sino porque no tenía opción al rechazo por parte de los usuarios. Si las personas querían seguir usando WhatsApp, tenían que elegir “aceptar”.

Esto provocó que otras aplicaciones de mensajerías como Telegram o Signal crecieran notoriamente en sus descargas, debido al temor por la falta de privacidad.

Qué pasará con Whatsapp a partir de hoy

A partir de hoy, las empresas que utilizan WhatsApp Business, el método para comunicarse con sus clientes más fácilmente, podrán usar ahora los servicios de alojamiento de Facebook (como proveedor de tecnología), los cuales brindan una “estructura más segura” para administrar chats. Importante: al comunicarte con empresas que utilicen este servicio aparecerá una etiqueta que identificará el caso, y los usuarios podrán elegir si quieren bloquear o eliminar ese contacto La novedad principal es que las empresas que usen el alojamiento de Facebook podrán usar las conversaciones que reciben para sus propios propósitos de marketing: “Ya sea que te comuniques con una empresa por teléfono, correo electrónico o WhatsApp, esta empresa puede ver la información que le estás compartiendo y utilizarla para sus propios fines de marketing, los cuales podrían incluir el uso de publicidad en Facebook”. Se mantendrá igual la seguridad que ofrece el cifrado de extremo a extremo sobre el contenido de los chats: “Ni WhatsApp ni Facebook pueden ver el contenido que compartes con familiares y amigos, incluidos tus mensajes y llamadas personales, los archivos que compartes y las ubicaciones que envías”.

Los datos que Facebook suele compartir con WhatsApp cuando usan sus servicios, más allá de esta nueva política de privacidad, son: número de teléfono que la persona verificó cuando se registró en WhatsApp; algunos datos del dispositivo (versión del sistema operativo y de la aplicación, información sobre la plataforma, código de país y de red); además de algunos datos sobre el uso (cuándo se usó WhatsApp por última vez, la fecha en la que se registró la cuenta, la frecuencia con la que se utilizan las funciones y el uso que se le da)

A través de este link podes solicitar información sobre tu cuenta de Whatsapp

Qué sucede si no aceptas la actualización

Por ahora, Whatsapp informó que no habrá limitaciones o eliminaciones de cuentas de usuarios que no elijan “aceptar”. “Luego de haberles brindado más tiempo a todos para revisar esta información, seguimos recordándoles a aquellas personas que todavía no tuvieron la oportunidad de hacerlo para que la revisen y acepten los cambios". Igualmente, la empresa comunicó que, "después de varias semanas, el recordatorio pasará a ser persistente”.

Ahora bien, ¿qué es persistente y que consecuencias generará para los usuarios?. Según Whatsapp, las personas tendrán “acceso limitado a las funciones de WhatsApp hasta que acepten las actualizaciones”, y aclaró que “esto no les sucederá a todos los usuarios al mismo tiempo”.

El acceso limitado implica que los usuarios no podrán “acceder a su lista de chats, pero sí podrán responder llamadas y videollamadas”. Si tienen activadas las notificaciones, podrán tocarlas para leer o responder mensajes, así como para devolver llamadas o videollamadas perdidas.

Después de unas pocas semanas de funcionalidad limitada, quienes hayan recibido el recordatorio persistente “no podrán recibir llamadas ni notificaciones, y WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a sus teléfonos”.